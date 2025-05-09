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藍委傅崐萁競選小物案 李慶隆100萬元交保科技監控

中央社台北9日電
台北地檢署偵辦國民黨立委傅崐萁涉競選小物案，遭通緝的被告李慶隆（前右）9日主動投案。中央社
台北地檢署偵辦國民黨立委傅崐萁涉競選小物案，遭通緝的被告李慶隆（前右）9日主動投案。中央社

台北地檢署偵辦國民黨立委傅崐萁競選小物案，通緝中的被告李慶隆今天主動投案，調查局將他移送北檢。檢察官複訊後，深夜諭令李慶隆100萬元交保，限制住居及實施科技監控。

北檢指出，李慶隆涉犯刑法偽造文書及違反商業會計法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認其有逃亡之虞。

北檢表示，審酌李慶隆主動歸案說明，且就其涉案部分，已執行過3波搜索、保全相關證據，並已訊問相關被告、證人，尚無羈押的必要，因此諭令以新台幣100萬元交保，並限制住居（先前已實施限制出境、出海），以及實施電子腳環的科技設備監控。

媒體報導，傅崐萁在2024年立委選舉前提供同黨候選人競選小物，由花蓮縣「戰天下」公司供貨。政治評論員溫朗東今年2月告發傅崐萁及「戰天下」負責人蘇意舜涉犯商業會計法、刑法偽造文書、反滲透法等罪，北檢分案偵辦。

北檢2月27日指揮法務部調查局北部地區機動工作站搜索「戰天下」公司、蘇意舜住所等處，並於3月11日、14日先後搜索李慶隆的台中、花蓮住居所等地。

北檢指出，檢察官於3月11日在北機站訊問李慶隆，翌日深夜，李慶隆與張姓女律師事務所的林姓員工，一前一後駕車駛入事務所大樓地下停車場，並把車停在張女的停車位，且前、後車牌被卸除，自當天起即聯繫不上李慶隆，張女則陳報與李慶隆失去聯絡。

北機站、檢察官先後於4月8日、11日通知、傳喚李慶隆說明，但李慶隆均無正當理由未遵期到場接受詢、訊問，也拘提無著；檢察官認為有事實足認李慶隆已逃匿，已依法於5月2日發布通緝。

北檢認為，有理由認為張女涉嫌藏匿李慶隆，5月2日指揮北機站搜索事務所等地，並約談張女與林男。檢察官複訊後，依刑法藏匿隱避犯人罪諭令張女以新台幣50萬元交保，林男則請回。

傅崐萁則於5月2日發布新聞稿指出，他的園丁李先生，被北檢以莫須有的事由搜索、拘提、詢問，令李先生恐懼不已，身心俱疲，然後李先生就突然失蹤，音信全無。

傅崐萁也說，對於在2024年大選前就經各地檢署完整調查，且都查無不法簽結的舊案，卻在大罷免期間再度冷飯熱炒，引起前所未有的寒蟬效應，他嚴正聲明強烈抗議。

傅崐萁 罷免 國民黨

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