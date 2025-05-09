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林佳龍赴德州眾議會接受友台決議 積極深化台美關係

中央社台北9日電
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台外交部長林佳龍。(中央社)
台外交部長林佳龍。(中央社)

台外交部長林佳龍8日到訪美國德州眾議會，並由眾議長巴羅斯（Dustin Burrows）邀請登上主席台，代表台灣接受德州眾議會通過的友台決議。外交部表示，將持續積極促進並深化台美各領域的雙邊夥伴關係。

外交部今天晚間發布新聞稿指出，林佳龍持續在美國德州展開各項訪問行程，8日到訪德州眾議會，並在巴羅斯的邀請下，登上主席台，代表台灣接受德州眾議會通過的友台決議，該決議支持德州政府深化與台灣的夥伴關係，並指出台灣是美國在智慧機械、物聯網、生物科技、能源技術、國防、半導體及循環經濟等領域，推動經濟合作的可信賴夥伴。

外交部指出，對於美國各州參眾議會持續以具體行動展現對台灣的支持與友誼，表示誠摯感謝與肯定。

林佳龍8日晚間並應邀出席由德州總商會與駐休士頓辦事處共同舉辦的歡迎酒會，並在致詞中強調台灣與德州是彼此不可或缺的重要夥伴，尤其德州是美國科技創新與新創產業的重要基地。此行訪問也盼能有助擴大台美雙向投資，促進雙方更加繁榮與具備韌性的發展。

外交部指出，來自台灣的產業界代表在晚宴期間，熱烈分享經驗，表達期待產業間能持續交流與合作，並與政府共組台灣隊。

林佳龍並於8日上午與產業界代表一同參訪德州大學奧斯汀分校，深入了解美國在人工智慧（AI）領域的頂尖科研實力與人才培育模式，期盼未來台美能攜手培育更多AI專業人才，進一步厚植雙方在AI領域的競爭力。

外交部表示，林佳龍訪問德州期間，美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）特別親赴德州陪同參與訪問行程，展現對台美深化交流的支持。外交部將續積極促進並深化台美各領域的雙邊夥伴關係。（編輯：林興盟）1140509

德州 眾議院 AI

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