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舊案被翻出 李進勇嗆藍委：無助掩飾你們組織性犯罪

記者張曼蘋／台北即時報導
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中選會主委李進勇7日上午赴立法院內政委員會業務報告並備詢。記者林澔一／攝影
中選會主委李進勇7日上午赴立法院內政委員會業務報告並備詢。記者林澔一／攝影

罷免案進第二階段，中選會主委李進勇7日赴立法院內政委員會業務報告及備詢，國民黨立委許宇甄先是批中選會辦藍不辦綠，過程中提及李過去任台中地院法官時，曾要書記官造假筆錄日期。李進勇動怒地說，這是40年前無罪判決的陳年老案，「我的案子無助於掩飾你們組織性犯罪。」

許宇甄質詢時說，今年創下首例，由執政黨發動罷免，民進黨團總召柯建銘曾說1月選完就在準備發起大罷免，相關法令是否該修法，要有具體防治作為，中選會也不該辦藍不辦綠。

李進勇說，他們都是根據法令規定，若說中選會不公，「我們無法接受，中選會就是要閉起眼睛不去看他們，在各方攻防上，要像正義女神一樣，依法執行。」

許宇甄隨後問到中選會告發標準，她說，先前罷韓、總統副總統連署，也都有疑似偽造情況，但中選會都是選後才告發，「為什麼現在卻在第一階段就告發這麼多疑似偽造文書？」連署無法決定結果，是最後人民踏入投票所決定的，但這次罕見，第一階段就大規模告發。

李進勇說明，告發時間不一，是在查對程序結束後，委員會審查後才去告發，都有一定標準、不會單憑感覺，2月3日開始收案，2月初就不斷有檢舉案件到檢調機關，檢調機關2到3月共十四度發函來中選會。

針對偽造文書部分，許宇甄更提及李進勇過去曾任台中地院法官，當時要書記官造假筆錄日期，因為依照當時法官評核機制，李進勇法官1985年1月31日前沒有開庭會因拖延審判，而影響考績，由甲等降為乙等，會短少三萬多元，李法官為了避免情況就竄改，但最後無罪理由是因為未生實質損害，並非沒有這件事情，「當時有大搜索嗎？有偵訊一天一夜嗎？」

李進勇回擊，這是40年前無罪判決的陳年老案，這個案子沒有抄名冊，沒有死亡連署、也沒有盜刻印章，跟現在情況不一樣，「我不知道委員舊案重提是要掩飾什麼？是要掩飾檢察官正在辦的偽造案件嗎？」

李進勇更批，他的案子不足以掩飾鋪天蓋地的組織性犯罪行為，「我沒有抄名冊、沒有偽造簽名、也沒有盜刻印章，你提這案子無助於澄清你們組織性的犯罪！身為委員怎麼會拿毫無關聯的案子來講，這樣無助於掩飾組織性犯罪。」

罷免 投票 國民黨

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