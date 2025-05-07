朱立倫批綠如希特勒 德國在台協會：類比缺歷史敏感度

國民黨主席朱立倫（圖）。中央社

國民黨 主席朱立倫今天表示，總統賴清德對在野黨的所作所為，就是在做希特勒做的事。德國 在台協會晚間在社群媒體表示，今天的台灣絕不能與國家社會主義的暴政相比，呼籲國民黨避免進行不恰當，且缺乏歷史敏感度的類比。

明天是二戰歐戰勝利80周年，朱立倫下午在國民黨中常會上說，二戰當時的日本、德國、義大利都是法西斯主義，德國的希特勒、義大利的墨索里尼都是，他們藉民主之名，動用司法手段，消滅在野黨，變成獨裁者，賴清德今天對在野黨的所作所為，就是在做希特勒做的事。

德國在台協會晚間在官方臉書發文表示，對朱立倫最近言論深感失望和擔憂，不管是納粹 政權的罪行、或德國與歐洲於1933年至1945年間發生的暴行，任何將前述事件與台灣當前政治局勢相提並論的企圖，都令人深感不安。

德國在台協會指出，「我們必須述明，今天的台灣絕不能與國家社會主義的暴政相比」，台灣的機構不能、也不該，被比喻為納粹政權所使用的恐怖工具。

德國在台協會呼籲，國民黨領導階層應避免在國內政治論述中，進行不恰當且缺乏歷史敏感度的類比。

德國在台協會強調，數以百萬計的國家社會主義受害者，促使歷史真相的尊嚴得以被維護，也拒絕一切形式的輕視。不應為了政治目的而扭曲過去的記憶，而應該共同努力確保納粹時代的罪行永遠不會被遺忘，並加強歷史意識，無論是在德國、台灣，還是在整個國際社會。