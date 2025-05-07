增購肩射刺針案 賴清德核定通知美方推動審查

台海軍司令部表示，國軍以「遊龍專案」為名對美採購「人攜式短程防空飛彈」，即FIM-92肩射刺針防空飛彈，因增購的關係，採購預算已從原案133億7527萬元，增加至593億7208萬6000元，建案期程延至2031年。圖／取材自美海軍陸戰隊

台海軍司令部表示，國軍以「遊龍專案」為名對美採購「人攜式短程防空飛彈」，即FIM-92肩射刺針防空飛彈，因增購的關係，採購預算已從原案133億7527萬元，增加至593億7208萬6000元，建案期程延至2031年。全案今年3月已由賴清德 總統核定，令頒駐美軍事代表團續辦需求信函遞交美方事宜，推動美方知會國會審查作業。

海軍對美採購刺針人員攜行式防空飛彈多年，至今1彈未獲，傳美方已透過無償軍援管道交台灣部分模擬系統、發射器及彈藥供訓練用，至少有120具，但國防部 未證實、不評論。

海軍司令部日前向立法院表示，「人攜式短程防空飛彈」增列採購飛彈1985枚、發射系統549套及敵我識別器549套，全案計593億7208萬6千元，增加521億679萬9千元，並延後建案期程至2031年，是因交貨延後或有其他因素。

國防部說，「遊龍專案」原規劃於2017至2025年由海軍統建，併同陸軍需求，編列新台幣133億7527萬元，向美採購發射器178套、飛彈500枚，執行進度正常。

國防部說，因應敵情威脅日益嚴峻及國土防衛作戰實需，國防部於2022年9月28日令海軍籌獲需求納「遊龍專案」執行，並規劃由海軍統籌增購，發射器585套，其中陸軍549套、海軍15套及憲兵21套；飛彈2121枚，包括陸軍1985套、海軍45套及憲兵91套，「原案」執行期程延長至2031年，已依程序完成建案文件修訂。

海軍司令部表示，目前以原案發價書修訂方式，辦理增購需求信函製作，國防部依程序簽奉總統核定後，已於2025年3月11日令頒駐美軍事代表團續辦需求信函遞交美方事宜，以推動美方知會國會審查作業。