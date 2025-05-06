萊豬叩關 台小型養豬場恐全離牧

豬農憂心，未來恐更多萊豬流入市場，嚴重衝擊台灣市場，屆時恐導致5000頭以下的小型養豬場全數離牧。豬場示意圖。(本報資料照片)

一周內連續三批澳洲 進口豬肉被驗出含萊劑，盡管檢出數值未超過台灣標準，仍引發民眾不安。台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠強調，隨著萊豬叩關，未來恐更多萊豬流入市場，嚴重衝擊台灣市場，屆時恐導致5000頭以下養豬場全數離牧，逾5萬個家庭將減少收入或失業。

針對食藥署依法不公布合格產品流向的說法，豬農認為，進口豬肉本來就要產地標示，流向怎麼能不去追查，即使檢出的萊克多巴胺藥殘合格，也不代表民眾就願意吃，不能因為合格就無視民眾的選擇權利。

中華民國禽肉行銷發展協會榮譽理事長李春來表示，台灣進口商都會拒絕進口萊豬，至於這批澳洲萊豬是否也是運輸業者誤裝所致，目前還不清楚，很可能是在屠宰、包裝、運輸等環節被汙染，雖然亦驗出的數值已遠低於殘留容許標準，但進口廠商還是會和外國廠商索賠。

張佑誠表示，台灣人口老化持續，亞洲各國堅持維護各種糧食自給率，食品安全更是各國政府積極防衛的關鍵節點，應以本國人民利益為第一考量，否則愈來愈多萊豬進口，第一個受衝擊的就是5000頭以下的小型養豬場將可能全數離牧，屆時將只剩下大企業及大型豬場，估計5500場，就業人口5萬人以上受影響。

中華民國養豬協會理事長潘連周說，一周內連續有三批萊豬進口不可能是包裝錯誤或是巧合，畢竟所有貨物進口都要經過檢驗、封櫃然後報關，這次一周就有兩次澳洲萊豬進來，代表澳洲端沒有確實檢驗，這才是問題所在。

潘連周說，開放進口萊豬至今已經四年，消費大眾證明對進口豬肉沒有興趣，只有加工廠商會基於成本採購，所以不太擔心進口內臟和豬腳會影響國產豬肉，只要政府嚴格把關並追查豬肉動向，但無論是肉品、內臟還是加工品都需要做到產地標示，避免有魚目混珠的情況，也保障台灣豬農的權益。