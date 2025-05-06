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台外交部長林佳龍 率電機產業團訪德州

記者張文馨／台北即時報導
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台外交部長林佳龍。(中央社)
台外交部長林佳龍。(中央社)

台美關稅完成首輪談判，雙方尚未取得共識；台外交部宣布外交部長林佳龍今率領電機產業團一行訪問美國德州，盼落實「台灣投資美國隊、美國投資台灣隊」目標，增進雙向投資，對台灣產創發展也有助益。

台外交部指出，林佳龍率領台灣區電機電子工業同業公會、AI創新應用聯盟及中華民國國際經濟合作協會等產官學研一行訪問美國德州，期間將出席本月9日在德州舉行的「台灣-德州人工智慧創新峰會」並應邀致詞。

台外交部表示，林佳龍上任以來積極推動總合外交，此行主要是進一步落實台總統賴清德深化台美經貿關係路徑圖的台灣投資美國隊、美國投資台灣隊目標，以促成經濟上的台美聯合艦隊，利用新的台美分工模式，協助台灣企業進軍美國市場，並善用在地技術、資金與人才，融入美國創新生態圈；此外，也希望透過第一線產官學研的意見交流，增進雙向投資，吸引美商到台灣投資，進而對台灣的產業創新發展有所助益。

台外交部表示，此次訪問也期盼持續深化台灣與美國各州的交流。

這並非近期唯一一團台灣業者組隊訪美，美國在台協會（AIT）昨在臉書預告美國商務部主辦的選擇美國投資高峰會（Select USA）即將在11日至14日在美國馬里蘭州登場，AIT今年安排的產業參訪聚焦半導體、AI與量子，和無人機科技三領域，台灣業者除了到馬里蘭州參加峰會外，AIT還將率團業者拜會美國的研發中心和公司交流。

被問到林佳龍在美國時會不會北上馬里蘭州參加選擇美國高峰會，台外交部發言人蕭光偉表示，選擇美國高峰會的行程由行政院與相關部會安排中，若有確切訊息將適時對外說明。

AI 德州 馬里蘭州

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