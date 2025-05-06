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王力宏前妻李靚蕾提案兒童工作證制度 受邀至衛福部說明

記者林琮恩／台北即時報導
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藝人王力宏前妻李靚蕾在國發會網路平台「提點子」提案，希望台灣效法澳洲建立「兒童工作證」制度，衛福部保護司今天依規定邀請李靚蕾至衛福部了解其主張。(本報系資料照)
藝人王力宏前妻李靚蕾在國發會網路平台「提點子」提案，希望台灣效法澳洲建立「兒童工作證」制度，衛福部保護司今天依規定邀請李靚蕾至衛福部了解其主張。(本報系資料照)

藝人王力宏前妻李靚蕾以「沉靚時間」為暱稱，在台灣國發會網路平台「提點子」提案，希望台灣效法澳洲建立「兒童工作證」制度，以保護兒少安全。提案至今累計近9000網友覆議，衛福部保護司今天依規定邀請李靚蕾至衛福部了解其主張，據了解，她在人本基金會人員陪同下，已與衛福部完成意見交流，全程大約1至2小時。

李靚蕾3月19日在國發會網路平台提案，不到一個月就通過門檻，截至今天累積8792個覆議。提案內容指出，建議政府參考澳洲運行25年「兒童工作證制度」，並點出目前良民證無緩刑紀錄，不適任教師仍有漏洞，有前科狼師反覆侵害學生，營隊、才藝班、家教等存在三不管地帶，容易滋生兒少性犯罪案件。

李靚蕾在提案說明中點出，現行司法存在漏洞，讓台灣兒少被反覆推到狼師懷中，且已有許多案例。有兩次性侵前科的「台中少棒狼師」通過教育單位審核再次被國小聘雇，導致41個男童被性侵90次；曾犯下多起性侵兒少案件的「戲曲學院狼師」，至今仍在繼續指導戲曲學生；曾性侵兒童的「桃園狼師」，出獄後又再開了招收兒童的畫室。

李靚蕾提到澳洲制度的優點，包括無死角確保兒少安全，意即不論校內或校外，任何與兒少密切工作者，均依法要求不得有性侵害、虐待兒童等不良前科。另，澳洲做法有雙重規範，要求雇主在允許工作者接觸兒少前，必須查驗兒童工作者，否則將有刑事及行政罰則。她表示，藉兒童工作證制度，可改善良民證及不適任教師制度漏洞，並減輕主管機關反覆查核工作。

衛福部保護司科長黃瑞雯表示，提案人與衛福部基於共同保護兒少立場交換意見，主要討論內容包括如何劃定需要兒童工作證的工作範圍，證照效期時間應有多長等，提案人主張完整移植澳洲模式。目前國內已有兒少工作者消極資格查核，例如擔任教保員者不得有兒虐、性侵等前科，至於沒有被納入消極資格者盤查者，則必須思考如何劃定範圍。

黃瑞雯說，澳洲模式中的雇主罰則等項目，若要納入則必須在兒少法母法中修定，其他執行細項則可能在子法中規定，衛福部一直都在進行相關討論，本次獲悉提案人意見後，將帶回研議，依規定在六月初具體回應提案人，但後續法制作業流程，從修法到落地執行，還會需要一些時間，將一步步來，完善兒少保護網。

澳洲 李靚蕾 王力宏

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