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晉見賴清德 西村康稔：台灣有事等於世界有事

中央社台北5日電
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日本前經濟產業大臣、眾議員西村康稔（左）率團訪台，5日晉見總統賴清德（右），兩人握手致意。中央社
日本前經濟產業大臣、眾議員西村康稔（左）率團訪台，5日晉見總統賴清德（右），兩人握手致意。中央社

台總統賴清德5日接見日本前經濟產業大臣西村康稔，總統希望台日共同強化「非紅供應鏈」韌性，促進彼此繁榮發展；西村康稔認為，台灣有事等於世界有事，為了維持台海和平穩定，同盟國家必須緊密合作。

賴清德下午在總統府接見西村康稔一行，賴清德說，西村康稔深受前日本首相安倍晉三的信賴與倚重，長年入閣擔任要職，這次是睽違17年再次來訪，相信會感受到台灣的進步發展。

賴清德說，訪賓4日特地前往高雄瞻仰安倍銅像，安倍是一位具有遠見、宏觀國際視野的政治家，率先倡議自由開放的印度太平洋願景，曾說過「台灣有事就是日本有事」，大力支持台灣，讓台灣人銘感於心。

賴清德表示，近年來中國持續在台海、東海、南海以及日本海進行軍演，對周邊國家實施灰色地帶侵擾，嚴重破壞區域的和平穩定，同樣位居第一島鏈的台灣與日本應該加強合作，共同應對。

總統說，台灣和日本是共享自由民主人權等價值的民主夥伴，若能夠強化雙方在海洋安全、社會韌性以及面對灰色地帶侵擾等面向共同合作，必能發揮嚇阻作用，確保印太地區的和平與穩定，守護珍惜的民主體制。

賴清德表示，當前面對全球經貿變局，經濟安全日益重要，台灣期待與日本進一步深化經濟合作，除了積極爭取參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），也希望跟日本早日洽簽經濟夥伴協定（EPA），開拓雙方在半導體、氫能、人工智慧以及無人機等領域合作，建立更緊密經濟夥伴關係，共同強化「非紅供應鏈」韌性，促進彼此繁榮發展。

西村康稔致詞提到，台積電到熊本設廠時，那時候他擔任日本經產大臣，日本政府給予許多資金補助，他相信台日相互合作讓半導體產業更加發展，能建構更強而有力、堅韌的供應鏈體系。

西村康稔說，若談到半導體供應鏈或相關技術，台海和平穩定至關重要。

西村康稔表示，現在歐洲國家非常關注亞太地區和平與穩定，因為這也攸關整個國際社會的和平穩定。

西村康稔說，若把安倍所說的「台灣有事等同於日本有事」擴大解釋，就是「台灣有事等於世界有事」；他認為，為了維持台海的和平穩定，有志一同的國家或同盟國家必須緊密合作，把這樣的訊息明確地對外宣示。

日本 賴清德 供應鏈

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