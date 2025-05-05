余茂春：川普執政有延續性 台灣首重自我防衛

哈德遜研究所中國中心主任余茂春。記者張文馨／攝影

哈德遜研究所中國中心主任余茂春 5日在政大演說指出，美國總統川普 第一任期最大功勞就是把中共列為對美國國安的頭號威脅，現在第二任期就是採取具體行動，包含巴拿馬和貿易等，都是針對中國而來。

談到台灣的國際處境，余茂春說，以色列很長時間也沒有國際友人支持，美台關係當然很重要，但是美國小夥伴們要自強。

余茂春表示，美台關係非常重要，最重要的是台灣的自信和自身防衛能力，台灣要先強化這些能力，美台關係才會有長足進步；此外，台積電 不是戰略籌碼，而是國際企業，很多經濟命脈都與台積電息息相關，大家都有保護台積電的義務，更何況在台積電還沒成為護國神山之前，美國就對台灣有防禦承諾。

聽眾引以色列對比台灣，余茂春表示，台美是夥伴關係，以色列則是美國的堅實盟友，以色列對美國最大的幫助，是其國防戰略理念在於即使沒有美國幫助也能自強生存；台灣為了自己的存亡，也要不斷增強相關能力，希望小夥伴們要自強。

余茂春是美國前國務卿龐培歐對中政策的規畫師，龐培歐2020年在尼克森圖書館發表「共產中國與自由世界未來」的演說，被喻為美中新冷戰檄文。

面對川普2.0，余茂春表示，川普第一任期最大功勞就是把中共列為對美國國安的頭號威脅，中間受到疫情影響阻礙了川普的節奏，現在第二任期就是一一採取行動，包含巴拿馬、格陵蘭、貿易，甚至烏克蘭，都是針對中國而來。

針對川普近日宣布提名國安顧問沃茲出任聯合國大使，遺缺由現任國務卿魯比歐兼任，余茂春表示，川普本人制定對中共的戰略威脅重新評估，他自己不可能毀掉，不用擔心政策延續性。

余茂春表示，貿易關稅不是川普的真正目的，川普要的是談判，和其他國家討論實現公平貿易；在外交政策上，川普追求不打仗與和平，信奉嚇阻手段。

余茂春表示，若時任聯邦眾議院議長裴洛西2022年來訪時的美國總統是川普，絕對不會發生中共軍演擾動台海局勢。

談到疑美論，余茂春表示，這是部分台灣人的疑問，其實完全沒必要，川普是想跟中國做成大交易，但絕對不會接受不好的交易。