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余茂春：川普執政有延續性 台灣首重自我防衛

記者張文馨／台北即時報導
哈德遜研究所中國中心主任余茂春。記者張文馨／攝影
哈德遜研究所中國中心主任余茂春。記者張文馨／攝影

哈德遜研究所中國中心主任余茂春5日在政大演說指出，美國總統川普第一任期最大功勞就是把中共列為對美國國安的頭號威脅，現在第二任期就是採取具體行動，包含巴拿馬和貿易等，都是針對中國而來。

談到台灣的國際處境，余茂春說，以色列很長時間也沒有國際友人支持，美台關係當然很重要，但是美國小夥伴們要自強。

余茂春表示，美台關係非常重要，最重要的是台灣的自信和自身防衛能力，台灣要先強化這些能力，美台關係才會有長足進步；此外，台積電不是戰略籌碼，而是國際企業，很多經濟命脈都與台積電息息相關，大家都有保護台積電的義務，更何況在台積電還沒成為護國神山之前，美國就對台灣有防禦承諾。

聽眾引以色列對比台灣，余茂春表示，台美是夥伴關係，以色列則是美國的堅實盟友，以色列對美國最大的幫助，是其國防戰略理念在於即使沒有美國幫助也能自強生存；台灣為了自己的存亡，也要不斷增強相關能力，希望小夥伴們要自強。

余茂春是美國前國務卿龐培歐對中政策的規畫師，龐培歐2020年在尼克森圖書館發表「共產中國與自由世界未來」的演說，被喻為美中新冷戰檄文。

面對川普2.0，余茂春表示，川普第一任期最大功勞就是把中共列為對美國國安的頭號威脅，中間受到疫情影響阻礙了川普的節奏，現在第二任期就是一一採取行動，包含巴拿馬、格陵蘭、貿易，甚至烏克蘭，都是針對中國而來。

針對川普近日宣布提名國安顧問沃茲出任聯合國大使，遺缺由現任國務卿魯比歐兼任，余茂春表示，川普本人制定對中共的戰略威脅重新評估，他自己不可能毀掉，不用擔心政策延續性。

余茂春表示，貿易關稅不是川普的真正目的，川普要的是談判，和其他國家討論實現公平貿易；在外交政策上，川普追求不打仗與和平，信奉嚇阻手段。

余茂春表示，若時任聯邦眾議院議長裴洛西2022年來訪時的美國總統是川普，絕對不會發生中共軍演擾動台海局勢。

談到疑美論，余茂春表示，這是部分台灣人的疑問，其實完全沒必要，川普是想跟中國做成大交易，但絕對不會接受不好的交易。

川普 余茂春 台積電

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