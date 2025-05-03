高雄水果拓銷加拿大 芭樂、蜜棗、火龍果創商機

高雄市農業局農產拓銷團開拓加拿大市場，近日透過超市試吃、食農教育等活動，推銷芭樂、蜜棗及火龍果等農產。（高雄市農業局提供）

高雄市農業局農產拓銷團開拓加拿大 市場，近日透過超市試吃、食農教育等活動，推銷芭樂、蜜棗及火龍果等，創造北美地區外銷千萬新台幣商機。

農業局今天新聞稿表示，拓銷團拜會當地連鎖超市集團，洽談商品上架、年度推廣活動、採購合作內容，並經由超市試吃及食農教育等活動，以多角化行銷策略為高雄農產開拓外銷通路，此次創造北美地區外銷千萬新台幣商機。

農業局指出，市府長年耕耘加拿大市場，透過拓銷活動、獎勵計畫推廣高雄農產，現在高雄儼然成為全台芭樂、蜜棗及火龍果外銷加拿大主要產區。

此外，拓銷團也將甲仙地區農會Q芋頭罐頭、陳稼莊果園有機果醬及文誠蜂蜜等商品上架加拿大台灣食品銷售龍頭國華超市，並設置產品專櫃，提升高雄農產品能見度。

農業局說明，為了讓加拿大當地民眾認識高雄水果好品質，本週連續3天於加國大型連鎖超市舉辦紅心芭樂、珍珠芭樂試吃及上架活動。

貿易商表示，試吃活動催化民眾購買意願，是相當有效行銷策略。為發揮長期效益，農業局與通路洽談年度推廣活動，透過廣告露出、超市試吃等策略開發客群，期望兼顧各種市場，提升市場占有率。

農業局也將推動食農教育成功經驗複製至海外，輔導文誠蜂蜜總經理陳政誠於加拿大超市同步推動食農教育。農業局表示，文誠蜂蜜為世界麵包冠軍、世界咖啡冠軍指定合作品牌，品質優異深獲肯定，此次示範將玉荷包蜂蜜入甜點，介紹高雄大樹特產玉荷包蜂蜜獨特風味與生產故事。

此外，因應近期美國加徵關稅 對高雄毛豆出口造成的衝擊，農業局此次也向當地通路推介高雄百賢農場生產的毛豆，協助廠商拓展加拿大市場，減輕美國加徵關稅帶來的營運壓力。