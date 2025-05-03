「賴清德整3人是惡意捏造」中山泰秀要蔡正元刪文道歉

日本前外務省副大臣中山泰秀（中）透過律師函表示，蔡正元惡意捏造虛偽不實之事，並且於網路上散布，對他的名譽以及日台間的信任與情誼，造成莫大傷害。（歐新社資料照）

對於國民黨前立委蔡正元日前稱日本 前防衛副大臣中山泰秀託人轉達「賴清德 要整我和郭正亮、傅崐萁 」，引起對方抗議。中山泰秀的友人、印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，中山泰秀已經委託律師向蔡正元發出律師函，要求7天內公開道歉，否則將正式提告。

蔡正元4月25日在臉書稱日本前防衛副大臣中山泰秀託人轉達，「賴清德要整我和郭正亮、傅崐萁」，他在三中案出庭就被裁定戴電子腳鐐，「這證明賴清德的人馬在鑽法律漏洞，就是要整我」。中山泰秀得知時駁斥，指蔡正元的言論純屬造謠。

印太戰略智庫執行長矢板明夫在臉書表示，蔡正元在臉書發表不實言論，造成中山泰秀困擾，並對台日關係造成了一定的負面影響。中山泰秀對蔡正元發表的不實言論非常憤怒。他取得中山泰秀和律師的同意，將律師函的內容公布，盼廣為傳播，以正視聽。

國民黨前立委蔡正元稱日本友人中山泰秀早提醒要被賴清德總統整，遭中山泰秀駁斥並喊告。(本報系資料照)