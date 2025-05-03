鄭麗君、楊珍妮領軍 台美完成首輪關稅磋商

台灣對美關貿談判代表楊珍妮（左）、鄭麗君（右）。（記者許正宏／攝影）

美國總統川普推出對等關稅 政策，台行政院經貿辦宣布，台方談判團隊在在行政院副院長鄭麗君、經貿總談判代表楊珍妮的率領下，於美東時間5月1日結束在華府 舉行的首輪實體磋商，雙方針對關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題交換意見，也同意近期就各項議題持續磋商。

台立法院跨黨派立委訪美團結束行程。藍綠立委透露，從相關管道確認，台灣是「First Four」之一。First Four包括台灣、韓國、日本及越南 ，被美方列為最優先順序；同時據美方說法，美國和First Four的談判這週正在進行中。

行政院經貿辦今晚宣布，在鄭麗君、楊珍妮率領下，台方團隊於美東時間5月1日結束在華府就對等關稅等經貿議題與美方的首輪實體磋商。經貿辦指出，雙方在會談期間針對關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題，進行廣泛討論及意見交換。

經貿辦表示，會談氣氛坦誠融洽，雙方都表達對強化台美經貿合作的共同期待，也希望在互惠互利的基礎上，為雙方產業與經濟發展帶來更多的機會。雙方並同意近期內就各項議題持續磋商，以積極尋求共識並探討進一步的深化合作。

鄭麗君表示，台美經濟具有高度互補性，雙方的緊密合作將有助於優化彼此的產業體系，強化全球競爭力，她相信在台美雙方開放、相互理解的持續討論下，將有助於凝聚最大共識。

前往華府支援磋商的台方政府團隊，包括行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部、財政部、衛福部、國家安全會議等單位代表。