我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反川普效應在澳洲重演？在野主要政黨領袖丟掉席位

鄭麗君、楊珍妮領軍 台美完成首輪關稅磋商

鄭麗君、楊珍妮領軍 台美完成首輪關稅磋商

記者李人岳／台北即時報導
台灣對美關貿談判代表楊珍妮（左）、鄭麗君（右）。（記者許正宏／攝影）
台灣對美關貿談判代表楊珍妮（左）、鄭麗君（右）。（記者許正宏／攝影）

美國總統川普推出對等關稅政策，台行政院經貿辦宣布，台方談判團隊在在行政院副院長鄭麗君、經貿總談判代表楊珍妮的率領下，於美東時間5月1日結束在華府舉行的首輪實體磋商，雙方針對關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題交換意見，也同意近期就各項議題持續磋商。

台立法院跨黨派立委訪美團結束行程。藍綠立委透露，從相關管道確認，台灣是「First Four」之一。First Four包括台灣、韓國、日本及越南，被美方列為最優先順序；同時據美方說法，美國和First Four的談判這週正在進行中。

行政院經貿辦今晚宣布，在鄭麗君、楊珍妮率領下，台方團隊於美東時間5月1日結束在華府就對等關稅等經貿議題與美方的首輪實體磋商。經貿辦指出，雙方在會談期間針對關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題，進行廣泛討論及意見交換。

經貿辦表示，會談氣氛坦誠融洽，雙方都表達對強化台美經貿合作的共同期待，也希望在互惠互利的基礎上，為雙方產業與經濟發展帶來更多的機會。雙方並同意近期內就各項議題持續磋商，以積極尋求共識並探討進一步的深化合作。

鄭麗君表示，台美經濟具有高度互補性，雙方的緊密合作將有助於優化彼此的產業體系，強化全球競爭力，她相信在台美雙方開放、相互理解的持續討論下，將有助於凝聚最大共識。

前往華府支援磋商的台方政府團隊，包括行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部、財政部、衛福部、國家安全會議等單位代表。

關稅 華府 越南

上一則

觀察站╱營造組織犯罪意象 只想清一色的賴清德沒放過盧秀燕

延伸閱讀

美國對外國汽車零部件徵收25%關稅生效 南韓業界戒慎恐懼

美國對外國汽車零部件徵收25%關稅生效 南韓業界戒慎恐懼
為反制關稅…中國實施稀土出口管制 逾月全球稀土價格「飆漲3倍」

為反制關稅…中國實施稀土出口管制 逾月全球稀土價格「飆漲3倍」
彭博：中國悄悄豁免24%美國貨品關稅 但並非示好

彭博：中國悄悄豁免24%美國貨品關稅 但並非示好
蘋果調整供應鏈 擬買190億顆美晶片 銷美iPhone由印度出貨

蘋果調整供應鏈 擬買190億顆美晶片 銷美iPhone由印度出貨

熱門新聞

台灣積極爭取對美談判關稅議題，值此關鍵時刻，台灣美國國會議員聯誼會會長王定宇具名邀請立委在本月28日到5月2日訪問華府，其中安排拜會美國國會和行政部門的行程，引發聯想。(記者張文馨／攝影)

台灣組談判隊赴美前 王定宇先邀立委訪華府

2025-04-08 08:55
民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
圖為台灣外交部／聯合報系資料照片

台駐外公使嫖清潔工還說「黑人窮」詐領483美元交際費

2025-05-01 16:27
國民黨26日在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，國民黨與民眾黨支持者一同高喊「反綠共、戰獨裁」口號。（記者余承翰／攝影）

25萬人站出來戰獨裁 朱立倫：520立院罷免賴清德

2025-04-26 08:10
民眾黨主席黃國昌今天到宜蘭「人民要當家」全民問政宣講。記者戴永華／攝影

黃智賢形容朱立倫引清兵入關 黃國昌嗆：那人沒重要性

2025-04-27 13:41
警方到場拉起封鎖線進行採證。記者黃子騰／翻攝

台女罹重度身障靠日籍前夫照顧 房東開門驚見兩人雙亡

2025-04-28 14:01

超人氣

更多 >
結婚選這3生肖男「對老婆好到不行」 屬兔1原因讓人心安

結婚選這3生肖男「對老婆好到不行」 屬兔1原因讓人心安
黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客
他帶73歲母親遊歐太好玩了「8天變38天」：長輩旅行做好4準備

他帶73歲母親遊歐太好玩了「8天變38天」：長輩旅行做好4準備
南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來
ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...