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民進黨：國民黨違法案件頻傳 朱立倫還想逃避責任？

記者蔡晉宇／台北即時報導
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民進黨今天表示，國民黨違法案件頻傳，黨主席朱立倫卻還在逃避責任。圖／聯合報系資料照片
民進黨今天表示，國民黨違法案件頻傳，黨主席朱立倫卻還在逃避責任。圖／聯合報系資料照片

民進黨發言人戴瑋姍今天表示，國民黨黑手伸入基隆市府，利用戶政系統盜取人民個資，至今仍不願對如此誇張的舞弊事件道歉，想以個案為由撇清一切責任，國民黨主席朱立倫為保黨主席大位，面對過錯不知檢討，持續以謊言包裝犯法行為，逃避應負的責任。

戴瑋姍指出，過去停電作票、撒錢買票，台灣人民對國民黨的選舉舞弊已是司空見慣，但現在的國民黨已超越過去，為了惡罷綠委不只死亡連署，甚至盜個資，基隆市前民政處長張淵翔已坦承，開戶政系統盜用市民個資的犯行，朱立倫與基隆市長謝國樑至今不願道歉，國民黨反以不討論個案為由，持續攻擊司法中立性，但現在個案一個個冒出來，顯示根本就不是個案而是通案，這是重大弊案，更是台灣民主史上的醜聞，朱立倫還想用政治追殺來逃避責任嗎？

戴瑋姍說，朱立倫為了保住黨主席大位的一己之私，推青年當人頭、假連署、真抄名冊，各種奧步一一被抓包，東窗事發後不檢討自己的便宜行事，卻以攻擊司法不公、抹黑總統獨裁等脫序言行，企圖轉移自身違法行徑。現在的國民黨毫無中心思想為反而反，想用話術正當化偽造文書、違法集會、盜取個資等違法行為，已嚴重撕裂社會穩定與破壞民主法治。面對國際嚴峻的態勢，呼籲朱立倫不要再搞政治鬥爭，共同為國家努力，朝野一致因應當前挑戰，才是在野黨領袖該做的事。

國民黨 朱立倫 民進黨

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