接見共和黨策士團 賴清德：期待從軍售邁向共同研發

台灣總統賴清德今天接見美國智庫「大西洋理事會」共和黨策士團。圖／取自台總統府Flickr

台灣總統賴清德 今天接見美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）共和黨策士團時表示，台灣正加速推動整體防衛能力，展現守護區域和平穩定的決心，此外台灣也提出深化台美經貿關係的路徑圖，包括降低雙邊所有關稅 為共同目標，透過採購美國能源、農產品以及其他工業產品，減少貿易失衡。

大西洋理事會副會長克羅寧（Matthew Kroenig）表示，克羅寧指出，奉行「美國優先」原則的川普 政府不會去幫助一個不願自助的國家，訪團對於賴清德及台灣政府為強化國安所採取的各項措施印象深刻。台灣人民抵抗脅迫和保衛家園的決心，才是決定台灣人民能否掌握自己命運的最重要因素。他要向賴清德及台灣人民保證，美國是台灣可靠的夥伴。

大西洋理事會共和黨策士團訪團成員，括前美國防部東亞事務副助理部長柯林克（Heino Klinck）及前白宮國安會台灣事務主任朴雄（Marvin Park）等。

賴清德致詞時表示，台灣身處第一島鏈關鍵位置，面對來自中國的軍事威脅及灰色地帶侵擾，將持續展現堅定的自我防衛決心。台灣正加速推動整體防衛能力，政府將優先編列特別預算，讓國防預算從目前約占GDP2.5%，能達到3%以上，「這不僅反映我們對守護國家的努力，更展現守護區域和平穩定的決心」。

賴清德說，台灣在川普總統首任任期，購買66架新型F-16V戰機，今年3月底，首架戰機在美國南卡羅萊納州出廠，這對台灣透過「以實力帶來和平」的策略極為重要。未來將持續向美國購買有助台海和平穩定的國防裝備，也期待雙方安全合作，能從「軍售」邁向「共同研發、共同製造」的夥伴關係，繼續深化交流合作。

川普提出對等關稅政策，賴清德表示，台灣對於公平、自由、互利互惠的貿易關係具有堅定信念，已提出深化台美經貿關係的路徑圖，包括降低雙邊所有關稅為共同目標，透過採購美國能源、農產品以及其他工業產品，減少貿易失衡。同時將擴大在美國各州的投資，用「台灣加1」，也就是「台灣加美國」經貿策略，打造「非紅供應鏈」，創造雙贏。

賴清德表示，美國追求再工業化，或希望成為世界的人工智慧製造中心，台灣都樂於參與這樣的行列。台灣不僅是民主自由的堡壘，更是全球供應鏈中不可或缺的節點。

克羅寧表示，此次訪台正值關鍵時刻，歐洲戰火仍未停歇、中東衝突頻發，中國在印太區域的侵略行為也日益增加。此外，中國、俄國、伊朗與北韓等政權正逐漸聯手，成為新的侵略軸心。因此，美國與包括台灣在內的盟友和夥伴所面臨的挑戰，是如何嚇阻這些獨裁政權，並維護全球和平、繁榮與自由。尤其台灣的安全與穩定不僅對自身至關重要，對美國和全世界也非常關鍵。

克羅寧說，他要向賴清德及台灣人民保證，美國是台灣可靠的夥伴。川普政府將嚇阻中國列為優先政策，川普已宣布將投入超過一兆美元的國防預算，以支持這項優先政策，這也是美國史上最高的國防預算。

克羅寧指出，奉行「美國優先」原則的川普政府不會去幫助一個不願自助的國家。因此，訪團對於賴清德及台灣政府為強化國安所採取的各項措施印象深刻，包括提高國防預算、強化全社會防衛韌性，並應用無人系統等尖端科技領域推動國防自主生產。

克羅寧表示，面對強大與冷酷的鄰居，僅憑資金和裝備並不足以捍衛民主。「歷史告訴我們，『人』才是最關鍵的因素」。台灣人民抵抗脅迫和保衛家園的決心，才是決定台灣未來命運及台灣人民能否掌握自己命運的最重要因素。美國願意支持台灣，但站在第一線面對抗爭的始終是台灣人民與如同賴清德般的強健領導人，美國會是大家堅定的靠山。