白沙屯媽祖起駕合照盧秀燕 張麗善「請爐主移位」被罵翻

因前方有人擋住鏡頭，雲林縣長伸手將前方的爐主「請移位」，引起網友撻伐，張麗善今天致歉。記者蔡維斌／翻攝

今天凌晨白沙屯媽祖在拱天宮起駕登轎儀式時，雲林縣長張麗善為與台中市長盧秀燕 不被擋住，伸出雙手將前方爐主移開，雖很有禮貌「移位」，但被報導後引來網友痛斥，張麗善今天公開致歉，表示她不識爐主身份，無意中有不周之處，絕非出於本意。

「粉紅超跑 」苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香，今天凌晨起駕出發前往北港朝天宮，雲林縣長張麗善昨晚也趕往拱天宮接駕，恭迎白沙屯媽祖上轎，在媽祖登轎儀式時，她突然伸出雙手將原本站在在前方的爐主「請移」旁邊，整個過程都被眾多鏡頭拍下來，引來眾多網友一陣撻伐。

除了政治工作者周軒指張麗善居然為了自己的鏡頭，要白沙屯媽祖欽點的爐主讓位？覺得自己比神明大是嗎？許多網友也痛斥「真的有夠噁心，人家爐主是在媽祖面前擲筊，由媽祖做主一筊一筊選出來的，爐主才是重點，政治人物只是來蹭，真沒水準」、「這裡是苗栗，苗栗縣長都在旁邊了！這是廟的活動」，「有夠扯，人家是爐主欸」。

面對一連串罵聲，雲林縣長張麗善今天上午向大眾致歉，張麗善表示，昨晚以一顆還願與感恩的心情，出席白沙屯媽祖進香活動。當時現場參拜信眾眾多，在秩序繁忙中，因不識爐主身分，因要與盧市長合照，無意中有不周之處，絕非出於本意。對此，深感歉意，並將在適當時機向爐主表達我的誠摯歉意，祈願媽祖慈悲庇佑，風調雨順、國泰民安。