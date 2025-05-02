傅崐萁管家失聯被通緝 律師涉藏匿人犯50萬交保

國民黨立院黨團總召傅崐萁花蓮員工宿舍遭檢調搜索，傅呼籲司法不要追殺在野黨，北檢再次強調，檢方辦案並無預設立場。(記者曾吉松／攝影)

國民黨 立法院黨團總召傅崐萁 送競選小物，遭控涉反滲透法等罪，台北地檢署日前直搗傅崐萁花蓮住處旁的員工宿舍，搜索傅的管家李慶隆住處，檢方發現李慶隆今年3月進入張睿文律師事務所後失去聯繫，昨搜索約談張睿文，訊後依藏匿隱避犯人罪嫌諭知50萬元交保，李慶隆傳拘無著則發布通緝。

傅崐萁遭告發大量發放競選小物給藍營立委，希望選上立法院長，若競選小物資金來源是中國大陸恐涉反滲透法。北檢今年3月11、12日指揮調查局北機站搜索李慶隆在台中、花蓮的居所，北機站4月8日通知、檢察官4月11日傳喚，均無正當理由未到場接受詢問與訊問，拘提無著。

檢調追查，3月11日檢察官訊問李慶隆後，隔天12日深夜，張睿文律師事務所林姓員工駕駛車輛，與李的車輛一前一後駛入事務所的地下停車場，李車停在張律師的停車位上，且車輛前、後車牌均經卸除。

檢方認為，這天起檢調聯繫不到李，張律師涉嫌隱匿此事，陳報他與李失去聯絡，根據其他事證，有相當理由可認張律師涉藏匿李慶隆或使之隱避。