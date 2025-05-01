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溫哥華汽車撞人慘劇 1名打工度假台女子重傷昏迷

中央社溫哥華30日專電
溫哥華菲律賓社區上周發生汽車衝撞人群事件，造成11人喪生，數十人受傷。圖為30日民眾放置鮮花和點燃蠟燭哀悼遇難者。路透
溫哥華菲律賓社區上周發生汽車衝撞人群事件，造成11人喪生，數十人受傷。圖為30日民眾放置鮮花和點燃蠟燭哀悼遇難者。路透

溫哥華菲律賓社區上周發生汽車衝撞人群事件，造成11人喪生，數十人受傷。目前確認其中一名重傷患者來自台灣，送醫搶救多日仍陷昏迷。駐溫哥華台北經濟文化辦事處正全力協助處理相關事宜。

加拿大溫哥華當地時間4月26日晚間發生汽車衝撞人群事件，至少造成11人死，年紀最小者僅5歲，這是加拿大7年內第4起以車輛作為大規模殺人武器的慘劇。居民對事件感到震驚哀傷，有目擊者稱，事發現場宛如戰場般可怕。

據了解，傷者中有一名從台灣到加拿大打工度假的女子Sora仍重傷昏迷中。

當天Sora與另一名友人一起到菲律賓Lapu Lapu嘉年華活動，朋友有事先離去，仍在活動現場的Sora不幸遇上大劫。她被肇事汽車直接撞飛落地，頭部遭受撞擊、全身嚴重挫傷、多處骨折，被緊急送醫搶救，目前仍在醫院加護病房中昏迷不醒。

事發當天，由於Sora遲遲未歸，她在溫哥華的朋友們焦急地到處尋找她的下落，得知Sora是傷者之一後，透過社群媒體力量，協助聯繫她在台灣的家屬。Sora的朋友顏小姐對Sora的情況很憂心，頻頻到醫院探視，已連續3天沒能好好闔眼休息，她說：「現在最希望的就是大家一起為Sora祈福，希望她能度過難關。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處、大溫哥華台灣同鄉會會長吳清桂得知消息後也全力提供協助。

辦事處處長劉立欣對Sora的遭遇感到震驚與難過。她說：「就醫院和警方的立場，需要Sora直系親屬來處理一些文件，但Sora母親不方便出國，若其他親屬代勞，還需要授權證明，外交部門正全力協助處理。」

吳清桂也說，如果Sora親友到溫哥華需要住宿、交通、翻譯等協助，台灣同鄉會義不容辭。她呼籲大家「一起集氣，幫助Sora醒過來，讓她早日康復、繼續享受青春」。

加拿大 社群媒體

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