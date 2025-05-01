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台央行：美財政部未要求新台幣升值 雙方溝通管道順暢

中央社台北1日電
台灣中央銀行今天聲明駁斥美國要求台幣升值說。(本報系資料照)
台灣中央銀行今天聲明駁斥美國要求台幣升值說。(本報系資料照)

近期部分媒體報導美國要求新台幣升值，並提及特定匯價，台中央銀行今天澄清，美國財政部並未要求新台幣升值，台央行跟美國財政部溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

中央銀行今天發布新聞稿做5點說明，第1，4月9日迄今，美國與日韓等國進行貿易協商，部分媒體提及海湖莊園協議（Mar-a-Lago Accord），並臆測美國與主要貿易對手國進行關稅協商時，可能要求貿易對手國貨幣升值。

第2，日前美國財政部長貝森特與日本財務大臣加藤勝信進行匯率議題協商，貝森特表示，美日貿易協商不會提及具體匯率目標，不過希望日本尊重G7協議，不進行貨幣競爭性貶值，以取得不公平貿易優勢。日本官員也強調，美方完全沒談論匯率的目標水準，且雙方確認匯率應由市場決定，過度的匯率波動將損害經濟。

第3，自2021年以來，美國財政部匯率政策報告都指出，並未發現主要貿易對手國有從事競爭性貶值，以取得不公平的競爭優勢，因此未指控任何對手國為匯率操縱國。

第4，美國財政部並未要求新台幣升值，國內媒體報導美國要求新台幣升值，不符事實。央行與美國財政部溝通管道順暢，雙方未來仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

央行指出，長期以來，新台幣對美元匯率表現相對其他主要貨幣穩定，央行將持續致力維持新台幣的動態穩定，並密切關注國際金融市場動態。

匯率 財政部 央行

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