我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從哈根達斯到佛陀 馬斯克談與川普相處的人生哲學

CBS：正副國安顧問沃茲、黃之瀚傳今日同時去職

與美關稅談判 林佳龍：台灣當然是在第一批名單

中央社台北1日電
台外交部長林佳龍。(中央社)
台外交部長林佳龍。(中央社)

台灣展開對美關稅談判，外交部長林佳龍今天於論壇表示，很多人問台灣是不是在第一批名單，「當然是」，只是沒有敲鑼打鼓；談及對美擴大投資，林佳龍指出，不要以為台灣半導體產業會一走了之，美國是台灣打世界盃的地方。

台灣東南亞與南亞協會下午舉辦「台灣、美國、東協印太合作艦隊：AI與半導體產業前瞻論壇」，外交部長林佳龍出席並發表演說。

美國總統川普（Donald Trump）日前執政滿100天，林佳龍於演說中表示，川普新政很重要的是一體兩面，貿易問題背後是對全球化的反思，以及川普想將其導向「以美國為優先的全球化」，而關稅是目的也是手段，很多人猜川普要逼各國談判，但川普自認在維持世界秩序。

林佳龍說明，全球化趨勢造就中國崛起，特別是中國加入世界貿易組織（WTO）後，開始挑戰以規則為基礎的世界秩序，中國動員國家資源，並以國家力量透過補貼與傾銷，實現所謂彎道超車，這當然是不公平競爭，也讓美國現在有危機感。

林佳龍直言，這對台灣是挑戰也是機會，政府近期有幾波與川普政府的對接與對應，台灣跟美國在「同一頁上」，on the same page意即意見一致。很多人問台灣是不是在關稅談判第一批名單，「當然是」，只是沒有敲鑼打鼓。

林佳龍解釋，第一波是台積電對美擴大投資，川普開始講好話；第二波是對阿拉斯加天然氣的採購與投資，川普已放進事實清單；第三波則是人工智慧（AI）晶片科技，台灣要跟著美國步伐成為全球化的「贏者圈」，把群聚效應發揮到最大。

林佳龍強調，美中抗衡最後成敗在誰掌握新興科技，特別是AI，而台灣在AI晶片、伺服器等領域有一定角色。

林佳龍提到，中國有自己的聯盟，不管叫邪惡軸心或紅色供應鏈，而非紅供應鏈則可以打造「台美聯合艦隊」，台灣投資美國隊、美國投資台灣隊的雙向模式；不要以為台灣半導體產業會一走了之，美國市場龐大，是台灣打世界盃的地方。

林佳龍談及，必須在安全戰略以及貿易找到平衡，台灣跟菲律賓處於第一島鏈，安全上受到中國威脅，也須美國保護，但安全結盟若無經濟基礎將韌性不足，因此要打造台菲經濟走廊，與不同國家都要有不同戰略思維。

川普 AI 關稅

上一則

助王大陸調個資討債遭訴 友人、四海幫堂主交保

下一則

台央行：美財政部未要求新台幣升值 雙方溝通管道順暢

延伸閱讀

美國商會要求關稅放過小企業 白宮：將減稅

美國商會要求關稅放過小企業 白宮：將減稅
從哈根達斯到佛陀 馬斯克談與川普相處的人生哲學

從哈根達斯到佛陀 馬斯克談與川普相處的人生哲學
認了關稅政策可能會丟選票 川普：但我還是要拯救國家

認了關稅政策可能會丟選票 川普：但我還是要拯救國家
5項指標 揭川普執政百日對美國人荷包影響

5項指標 揭川普執政百日對美國人荷包影響

熱門新聞

民眾黨前主席柯文哲(中)。(本報系資料照)

柯文哲「不雅片」遭爆是女星全裸寫真 陳昭姿怒：誰沒看過

2025-04-24 09:56
台灣積極爭取對美談判關稅議題，值此關鍵時刻，台灣美國國會議員聯誼會會長王定宇具名邀請立委在本月28日到5月2日訪問華府，其中安排拜會美國國會和行政部門的行程，引發聯想。(記者張文馨／攝影)

台灣組談判隊赴美前 王定宇先邀立委訪華府

2025-04-08 08:55
民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
國民黨26日在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，國民黨與民眾黨支持者一同高喊「反綠共、戰獨裁」口號。（記者余承翰／攝影）

25萬人站出來戰獨裁 朱立倫：520立院罷免賴清德

2025-04-26 08:10
民眾黨主席黃國昌今天到宜蘭「人民要當家」全民問政宣講。記者戴永華／攝影

黃智賢形容朱立倫引清兵入關 黃國昌嗆：那人沒重要性

2025-04-27 13:41
「nerdwallet」指出，美國西岸旅客有許多直飛台灣的航空，而首都台北景點部分，除了有台北101外，還能輕易造訪附近的國家公園與溫泉。（本報資料照片）

台灣奪2025年全球最便宜旅遊國 美媒大讚4優點

2025-04-28 02:40

超人氣

更多 >
探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年
加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家
古裝劇驚見電風扇… 王子奇「榜上佳婿」穿幫 網酸：這什麼草台班子

古裝劇驚見電風扇… 王子奇「榜上佳婿」穿幫 網酸：這什麼草台班子
火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠
關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」