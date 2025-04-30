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吳姍儒繼小S後成最強救火隊 公視：正跟她談一字千金

記者葉君遠／即時報導
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吳姍儒已望入主「一字千金」，接棒曾國城成為主持人。本報資料照
吳姍儒已望入主「一字千金」，接棒曾國城成為主持人。本報資料照

公視製播多年的招牌節目「一字千金」主持人曾國城因失言風波請辭後，一個月來主持人懸而未決，如今傳出吳姍儒將接下重任，公視也回應了。她過年期間才臨陣接下小S「小姐不熙娣」主持棒，如今再接「一字千金」，成了演藝圈近來最強救火隊。

公視稍晚回應：「公視近期確實有主動跟吳姍儒小姐洽談新一季『一字千金』主持人一事。吳小姐曾主持公視節目『36題愛上你』，展現出極具深度與溫度的主持風格，並獲得金鐘獎肯定，兼具專業、親和力與語言表達魅力。由於目前還在洽談階段，若有明確的結論，公視一定主動告知大家。謝謝媒體朋友關愛『一字千金』節目，更感謝觀眾長期的支持與鼓勵，公視將持續以優質內容回應大家的期待。」

吳姍儒在老爸吳宗憲力推下進演藝圈，多年來多次拿下金鐘獎座，實力和台風都讓觀眾認可，不過年初吳宗憲請辭中天「小明星大跟班」後，吳姍儒就暫無固定節目，後來大S過世，小S請長假，她代為出征戰收視，表現也讓大家亮相。如今公視坦言接洽中，也是借助她的知性和學識。

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