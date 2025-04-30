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「戰獨裁搞錯方向」她說賴清德最在意的是這件事

記者鄭媁／台北即時報導
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國民黨上周發起凱道遊行「戰獨裁」，資深媒體人李艷秋表示，在野根本搞錯方向，賴清德總統真正在意的，是人民揭穿他是個「無能」之人，「戰無能」才是人民憤怒的焦點。本報資料照片
國民黨上周發起凱道遊行「戰獨裁」，資深媒體人李艷秋表示，在野根本搞錯方向，賴清德總統真正在意的，是人民揭穿他是個「無能」之人，「戰無能」才是人民憤怒的焦點。本報資料照片

國民黨上周發起凱道遊行「戰獨裁」，資深媒體人李艷秋表示，在野根本搞錯方向，賴清德總統真正在意的，是人民揭穿他是個「無能」之人，「戰無能」才是人民憤怒的焦點。

美麗島電子報民調指，有7成民眾認為中央政府、執政黨的政治力介入媒體，近6成認為政府選擇性辦案，5成7認為政治力介入檢調機關辦案、司法案件。

李艷秋說，「戰獨裁」跟大部分百姓無關，在野被司法東廠迫害，大部分老百姓也不關心，所以賴清德有恃無恐，他真正在意的，是人民揭穿他是個「無能」之人。

李艷秋指出，賴總統就職ㄧ年了，都做了什麼？沒做什麼？他面目猙獰去欺負幾個陸配，弄得人家妻離子散；府院黨首長身邊佈滿共諜，事件爆發到現在沒有說明、沒有懲處、沒有道歉，總統府更在匪諜諮議吳尚雨曝光前先讓他離職，以示與他無關；賴總統的無能及不敢作為，使抗中保台成為笑話。而且，匪諜就這幾咖嗎？

李艷秋提到，賴政府跪送台積電給美國，經濟部長郭智輝承認，整條護國神山的供應鍊都會離開台灣，台灣基本被挖空；即便如此，還得不到美國總統川普一絲滿意的眼神。他應美國要求，延長兵役、拉高後備徵召的年齡、規畫男女皆兵，ㄧ旦發生戰事，父母兒女將ㄧ起上戰場。

李艷秋說，賴清德等同向全民宣告，他無能與中共談和平，也無能搞好兩岸關係，更無能搞台灣獨立，讓台灣的未來充滿不確定，下個世代都將毀在他手上。執政者為了掩飾自己無能，特別熱衷擴充權力，用權力的光環讓百姓以為他神功附體。

李艷秋說，光環是人民給的，人民有權力收回。套句賴清德自己的話，要用更大的民主，讓執政者向絕對多數低頭，絕不能讓執政者因為無能，踏出獨裁的第一步。

賴清德 台積電 郭智輝

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