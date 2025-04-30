中國重提「九二共識」 陸委會：中共歪曲解讀WHA決議

中國國台辦今天指稱，由於不承認「九二共識」，台灣參與世界衛生大會（WHA）的政治基礎不復存在；陸委會回應，中共歪曲解讀聯大2758號決議、WHA第25.1決議。（本報資料照片）

中國國台辦今天指稱，由於不承認「九二共識」，台灣參與世界衛生大會（WHA ）的政治基礎不復存在；陸委會回應，中共 歪曲解讀聯大2758號決議、WHA第25.1決議。

大陸委員會（陸委會）30日晚透過書面表示，兩岸互不隸屬是客觀事實，台灣從來不是中華人民共和國一部分，台灣人民也不會接受「一中原則」的「九二共識」。

陸委會批評，中共一再地歪曲解讀聯大2758號決議及WHA第25.1決議，不當連結所謂的「一中原則」，企圖排除台灣參與國際社會，滿足中共矮化台灣、消滅中華民國 的政治圖謀，不惜犧牲台灣2300萬人民健康權益。

陸委會強調，中華民國有參與國際社會的正當合法權利，中共無權置喙。正告中共當局，蠻橫打壓及阻撓台灣參與國際組織與活動，不會改變台灣走向世界、做出貢獻的決心。

中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）30日上午召開例行記者會，發言人朱鳳蓮聲稱，關於台灣參與世界衛生組織活動，「我們的立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會第25.1號決議確認的根本原則」。

朱鳳蓮宣稱，由於拒絕承認「九二共識」，導致台灣參與世界衛生大會的政治基礎不復存在。