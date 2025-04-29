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美關切軍費 台立委：將表達國防預算已有實質成長

中央社華盛頓29日專電
台美國會議員聯誼會組團訪美推動國會交流，民進黨立委王定宇（中）、邱議瑩（左）及張雅琳29日中午抵達華府，於車站受訪。中央社
台美國會議員聯誼會組團訪美推動國會交流，民進黨立委王定宇（中）、邱議瑩（左）及張雅琳29日中午抵達華府，於車站受訪。中央社

台美國會議員聯誼會組團訪美推動國會交流，對於美方關切的軍費，團長王定宇29日在華府表示，他將表達國防預算已有實質成長，目標提升至GDP 3%以上。關稅方面，他將強調台美合作互利，盼這次互動能為談判加溫。

台立法院副院長江啟臣及國民黨立委張智倫、黃健豪、民眾黨立委林憶君28日抵美後，已拜會哈德遜研究所（Hudson Institute）及美國全國製造業協會（NAM）。民進黨立委王定宇、邱議瑩、張雅琳29日中午抵達華府。一行人會合後將赴國會交流。

立委團訪美的時機，正值各國和時間賽跑與美國談判關稅稅率，王定宇於聯邦車站（Union Station）表示，他盼望此行與美方官員或國會議員會晤時，表達台美合作的重要性，能為行政院副院長鄭麗君領軍的經貿談判加溫。

他也強調，台灣不管哪個黨派，對外將一致守好國家利益。

對於參議員蘇利文（Dan Sullivan）近期對台灣立法院刪凍國防預算表達疑慮，美國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）也多次主張台灣應增加軍費，王定宇說，台灣在國防預算金額上已有實質成長，在這次預算審查過程中，在野黨會有不同想法而有部分的刪減、凍結，確實造成影響。

他說，他將表達台灣對國家安全的重視，且國安是生存的議題，「我們不會輕忽」。他也盼望美國能夠提供台灣充分自我防衛的武器，並加速遞交武器的進程。

國民黨3月回應蘇利文的質疑時表示，強化國防是國民黨一貫秉持「2D戰略」的首要關鍵，國民黨支持適度、有效的增加國防預算與軍事投資，毫無疑義。

大罷免等國內議題方面，王定宇表示，國會外交的基本認知在於對外不分黨派，以整體國民及國家利益為主，政黨的競逐留在國內。台灣持續強大下，政黨競爭才具意義。國家如果沒了，政黨都是虛幻、不存在的。

訪團停留美國期間，將拜會國會情報、外交或軍事委員會議員、智庫傳統基金會（Heritage Foundation）及行政部門等，並於返台前舉行媒體茶敘。王定宇說，屆時如果美國行政部門允許，立委或許也可以分享台美正向交流的消息。

國民黨 華府 蘇利文

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