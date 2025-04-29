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菲律賓海軍提與台灣合作 中國外交部急約見菲大使

記者陳政錄／北京即時報導
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中國和菲律賓關係正因美菲聯合軍演、鐵線礁主權聲索等持續緊張。圖為過去美軍和菲律賓軍隊「肩並肩」年度聯合軍事演習。（路透）
中國和菲律賓關係正因美菲聯合軍演、鐵線礁主權聲索等持續緊張。圖為過去美軍和菲律賓軍隊「肩並肩」年度聯合軍事演習。（路透）

在近日中國和菲律賓因鐵線礁爭端及菲美「肩並肩」聯合軍演緊張之際，面對菲方有關與台灣合作的言論，中國外交部晚間發布訊息稱，中方外交官員約見了菲律賓駐華大使吉米，就近期菲方在涉台及安全領域一系列負面動向進行了「嚴肅交涉」。

據中國外交部，2025年4月29日，外交部亞洲司司長劉勁松約見菲律賓駐華大使吉米，就近期菲方在涉台及安全領域一系列負面動向進行了嚴肅交涉。

同時，中國駐菲律賓使館官方微信帳號發文稱，使館發言人就菲海軍發言人涉台灣問題表態「答記者問」。

據中國中國駐菲律賓使館發布，中方是就菲律賓海軍發言人崔尼代表示，「菲律賓軍方與台灣方面正在商談國際合作，目前距聯合演練僅一步之遙」，做出了回應。

中國駐菲律賓使館發言人強調，「台灣是中國的一個省，是中國領土不可分割的一部分。台灣問題是中國核心利益中的核心。一個中國原則是國際社會普遍共識，也是中菲關係的政治基礎。」

中國中國駐菲律賓使館發言人說，中方堅決反對建交國和台灣地區展開任何形式的官方往來。「我們敦促菲方恪守一個中國原則，停止與台灣當局進行任何形式的官方往來」，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。奉勸菲方有關人士不要在台灣問題上挑釁，玩火者必自焚。

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