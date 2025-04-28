台核電下月歸零 用電變貴變髒又不安全

屏東核3廠2號機將於5月17日進入除役階段，宣告台灣邁入非核家園，核3廠也將轉型為太陽能光電園區。（記者劉學聖／攝影）

核3廠2號機運轉執照將於5月17日到期，全台最後一座運轉中的核能發電機進入除役階段後，宣告台灣正式邁入非核家園。

對於長年堅持非核理念的反核團體、將反核寫入黨綱行動綱領的民進黨而言，非核或許落實了一部分人理想，家園對於用電的需求卻不減反增，這不僅不是美好童話故事的結局，換來的是能源安全風險增加、電價調漲壓力難解、空氣品質惡化籠罩的噩夢降臨，也就是說，用電將變貴、變髒也變得不安全。

對於堅持核能發電不安全與核電廠廢料無法處理的反核人士，在核3廠2號機今年5月除役後，他們的噩夢是結束了，但台灣進入非核家園後，更大噩夢才正要開始。這是能源安全、供電穩定、電力價格，以及高碳排發電等多股難題相互纏繞的僵局，隨著最後一座運轉中的核能發電機組走入歷史，台灣要面對的能源現實反而更嚴峻。

台電官網的今日電力資訊，核3廠2號的裝置容量95萬瓩，核電相對便宜，也是無碳的基載電力。清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸表示，去年核能發電占比只剩4.22%，從電力貢獻來看，總發電量不過121億度，或許比重不高，但很重要的是，核電是「無碳的基載電力」，當核電在台灣走入歷史後，「無碳基載電力等於歸零」，再生能源雖是無碳電力，但不是基載電力，因為再生能源無法24小時隨時穩定供電。

核電歸零意謂著一部分基載電力的消失，這對於國家基載電力的維持將造成無法忽視的風險，近期就出現顯著令人不安的案例，中共解放軍4月2日對台灣軍演，包括轟炸高雄永安天然氣 接收站的模擬通報，對台灣施以能源鎖喉，非核之後，台灣的能源進口依存度愈高，更加凸顯能源安全的脆弱。

民進黨政府的能源轉型政策不僅危及國安，還忽視地球人類共同面對的氣候變遷與全球淨零趨勢。

台電規畫，核3廠2號機除役後的3%發電缺口，將由陸續併網的再生能源及天然氣發電機組彌補，並運用燃氣、抽蓄水力、再生能源、電池儲能電力資源，搭配時間電價、需量反應等需求管理措施，確保穩定供電。

核電具有基載電力與低碳能源的特色，基於國家安全及供電穩定的觀點，同屬基載電力的火力發電才能取代核電，卻面臨與全球淨零趨勢相悖的碳排問題。台電雖然規畫將燃煤電廠轉型為燃氣電廠，卻不肯兌現增一（燃氣）拆一（燃煤）的承諾，因此引發台中火力發電廠的爭議。政府坦言保留燃煤機組是為了能源安全穩定，燃煤機組要轉為國安機組，顯然政府很清楚台灣的能源安全面臨很大的風險，卻仍執意步入非核能源困境。

葉宗洸說，不只中火的燃煤機組保留，高雄興達電廠的兩個燃煤機組早已停止運轉，但並未拆除，也是轉成所謂的備用機組，凸顯台灣面臨基載電力不足問題，「核電這個無碳基載電力消失後，就只能以這種高碳排的電力來補充，對供電品質、空氣品質都會造成影響」。

而隨著燃氣機組增加，需興建更多天然氣接收站，但台灣目前只有台中、高雄兩個接收站正常營運，三接迄今未正式運轉，其他接收站的進度也都落後，政府再以用電需求情勒民眾接受興建接收站，這都是非核之後全民不得不概括承受的苦果。