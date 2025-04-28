台灣駐處國旗頂樓改室內 比利時媒體揭中國打壓過程

台駐比利時代表處在考量不影響台比關係下，2年多前將頂樓國旗移到室內，在台灣處處受打壓的外交環境下，保持因應彈性。中央社

台灣駐比利時代表處2年多前因外交壓力撤掛頂樓國旗事件，今天被比利時「晚訊報」揭露比國政府當時受中國施壓，去年原欲邀台灣為主題國的布魯塞爾國際書展，也因顧慮中國而作罷。這是該報參與「中國箭靶」系列調查內容之一。

比利時法語大報「晚訊報」（Le Soir）今天報導與國際調查記者同盟（ICIJ）及其他歐媒合作的「中國箭靶」（China Targets）系列調查，使中國在海外對維吾爾族和藏族維權人士騷擾施壓的部分案例曝光，並包括中國外交單位針對台灣而向比利時施壓的事件。

該報指出，2022年末，中國大使館 要求比利時外交部設法移除掛在台灣駐比利時代表處頂樓的國旗，「比利時外交部門顯然在亟欲避免任何事件下，（向台灣）轉達了這一請求」，國旗在2023年初撤除。

中央社記者當時目睹國旗從頂樓移到室內，但在避免影響台比關係的考量下未予報導，如今終於由比利時大報揭露這樁外交事件。

台駐比利時代表處館舍是在2016年購置完成，頂樓上方懸掛中華民國 的國旗算不算超過私人空間運用範圍，或有探討空間，但為了不因爭執此事而影響台灣與比利時更多面向的實質關係，決定將國旗移到室內顯眼處。後來，多位駐比外交人員也自發性在辦公室窗面貼上國旗貼紙，彈性因應台灣處處受壓的外交困境。

台駐歐盟 兼駐比利時代表李淳回應中央社的詢問表示，「中國在國際上對台灣的打壓長期不斷、無所不在，但我們也會繼續以全方位的方式捍衛台灣國際空間」。

「晚訊報」採訪比利時皇家軍事學院國際關係講師范莎娜（Sara Van Hoeymissen）指出，台灣駐處「在（外交上）能做和不能做的事情上一直如走鋼索」，中國使館經常為了台灣在正式文件上的稱呼去電或致信比利時政府，要求避免任何可能指向獨立的稱法，「讓人甚至覺得中國使館人員每天忙著瞭解與台灣有關的事，以便迅速反應」。

范莎娜說：「如果他們願意，他們可以投入大量資源，用信件和投訴完全淹沒他們的對手。」

「晚訊報」表示，中國政府也力阻比利時部會首長和歐洲聯盟執行委員會（European Commission）的官員與台灣有任何正式接觸。

此外，布魯塞爾書展（Brussels Book Fair）負責人盧森（Tanguy Roosen）告訴「晚訊報」，去年書展想要以亞洲國家如日本、韓國和台灣為焦點，但比利時外交部以國際背景來勸告，使該書展決定放棄台灣，他感到可惜，並說「比利時當局顯然對於中國十分謹慎」。

比利時外交部則向該報解釋，去年與書展主辦方確實討論過比國的對台政策，但並未建議是否邀請台灣，而是「強調中國對於與台灣有關的一切非常敏感，並且需要避免對台灣地位產生任何誤解」。