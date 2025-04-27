我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／搭飛機還安全嗎？ 6個Q&A剖析解惑

再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅

黃智賢形容朱立倫引清兵入關 黃國昌嗆：那人沒重要性

記者戴永華、林麗玉／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾黨主席黃國昌今天到宜蘭「人民要當家」全民問政宣講。記者戴永華／攝影
民眾黨主席黃國昌今天到宜蘭「人民要當家」全民問政宣講。記者戴永華／攝影

國民黨昨凱道辦「戰獨裁」集會，民眾黨主席黃國昌也出席，不過資深媒體人黃智賢日前形容朱立倫「擁抱民眾黨」是「引清兵入關」，指朱引黃國昌是要打壓蔣萬安。黃國昌今被問及此說法，黃國昌稱記者提的「那個人」，其實沒什麼重要性，他建議的事情就請朱立倫回答。

另外，對於國民黨北市黨部主委黃呂錦茹遭羈押，國民黨地方憂心無人操盤，由於議員鍾小平曾爭取黨部主委，黃國昌今也被問及，國民黨北市黨部主委的代理人選？若鍾小平有意爭取？黃國昌說，這個問題也是一樣，還是比較適合朱立倫回答，台灣民眾黨會把自己該做的事情做好，他黨的事，不會管太多。

民眾黨主席黃國昌今天到宜蘭「人民要當家」全民問政宣講，黃國昌被問及黃智賢稱「朱立倫與黃國昌的不倒閣立場，比較相近，朱立倫拉黃國昌是要壓制蔣萬安」，黃國昌今受訪也反問黃智賢，表示黃如果有空的話，她覺得絕大多數台灣人感興趣的事情，是要問問黃智賢的哥哥黃偉哲，「到底力暘的弊案，台南市長黃偉哲還要包庇多久？」

黃國昌說，他那一天在立法院會總質詢，就有直接問行政院長卓榮泰，他去年就開始追，民進黨英系在台南、力暘的弊案，到現在力暘還在發電、拖了一年，民進黨到底誰在包庇？結果那一天陪同卓榮泰在總質詢的經濟部官員，終於承認說原來是台南市政府在包庇。

黃國昌也向黃偉哲公開喊話，要黃偉哲出來說清楚講明白，不要躲在台南，就能包庇民進黨的綠能弊案。

民眾黨主席黃國昌今天到宜蘭「人民要當家」全民問政宣講。記者戴永華／攝影
民眾黨主席黃國昌今天到宜蘭「人民要當家」全民問政宣講。記者戴永華／攝影

黃國昌 朱立倫 民眾黨

上一則

加拿大媒體人批426訴求「好惡心」王鴻薇：妥妥就是綠媒

延伸閱讀

藍白426凱道「戰獨裁」 朱立倫：520發動罷免賴清德

藍白426凱道「戰獨裁」 朱立倫：520發動罷免賴清德
朱立倫「自首」 被依集遊法函送法辦

朱立倫「自首」 被依集遊法函送法辦
賴清德批「戰獨裁」應去天安門 韓國瑜批笑話

賴清德批「戰獨裁」應去天安門 韓國瑜批笑話
柯文哲隨身碟「不雅片」傳是舒淇寫真 黃國昌轟檢「流氓」

柯文哲隨身碟「不雅片」傳是舒淇寫真 黃國昌轟檢「流氓」

熱門新聞

民眾黨前主席柯文哲(中)。(本報系資料照)

柯文哲「不雅片」遭爆是女星全裸寫真 陳昭姿怒：誰沒看過

2025-04-24 09:56
圖為3月台北地院開庭審理「剴剴」案，聲援群眾吶喊「虐童零容忍」。(本報資料照片)

台童剴剴遭保母虐死 她不顧還在等綠卡 自美回台作證

2025-04-24 10:04
邵姓女房東(前右)今天下午出面說明，強調自己不是惡房東。(記者王勇超／攝影)

風波擴大 高雄飯糰店女房東：說過若賺錢願漲房租

2025-04-22 14:24
駐美代表俞大㵢。(本報系資料照片)

駐美代表俞大㵢：台願增加對美軍購 若中國打來我們自己滅火

2025-04-23 20:46
製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉（右）2015年5月以73歲之齡病逝，留下上億台幣遺產，邱瓈寬對裴祥泉3名兄弟、妹妹提確認繼承權不存在訴訟敗訴確定。 圖／聯合報系資料照片

邱瓈寬確定獲恩師逾億遺產 她告裴祥泉手足不能繼承敗訴

2025-04-21 15:36
國民黨26日在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，國民黨與民眾黨支持者一同高喊「反綠共、戰獨裁」口號。（記者余承翰／攝影）

25萬人站出來戰獨裁 朱立倫：520立院罷免賴清德

2025-04-26 08:10

超人氣

更多 >
劉詩詩「淮水竹亭」終於開播 古裝女神發威

劉詩詩「淮水竹亭」終於開播 古裝女神發威
美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲
教宗葬禮座位學 川普、澤倫斯基為何坐第一排？

教宗葬禮座位學 川普、澤倫斯基為何坐第一排？
Costco上架新品日式千層蛋糕 高郵鹹鴨蛋受歡迎

Costco上架新品日式千層蛋糕 高郵鹹鴨蛋受歡迎
造價14億人民幣「巨船」火了 網：中國船舶太牛

造價14億人民幣「巨船」火了 網：中國船舶太牛