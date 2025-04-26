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綠營控鄭正鈐雇移工上凱道違法 國民黨竹市黨部否認

記者黃羿馨／新竹即時報導
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林志潔質疑鄭正鈐動員外籍移工上凱道的行為，已經違法就業服務法。圖／取自林志潔粉絲頁
林志潔質疑鄭正鈐動員外籍移工上凱道的行為，已經違法就業服務法。圖／取自林志潔粉絲頁

國民黨今在凱道發起「反綠共、戰獨裁」集會，有直播主在現場訪問戴著新竹市立委鄭正鈐帽子的民眾，但對方卻講越南話，表示「不知道為何來這」，遭民進黨質疑違反就業服務法。鄭正鈐尚未回應；國民黨新竹市黨部強調未動員，都是支持者自由響應。

曾代表民進黨參選立委的陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔指出，根據就業服務法第57條第3款及第68條第1項規定，雇主不得指派所聘僱的外國人，從事許可以外的工作。同時，若未經許可，就雇用外籍移工來兼職，包括叫人家假日上凱道，也是違法的。

林志潔質問鄭正鈐：「您在民主國家跑到凱道去反獨裁已經莫名其妙了，竟然還動員到外籍移工，請問這沒有違法嗎？」林志潔說，在採訪中移工們表示不知道為何來這裡，是一位大哥帶他們來的。

林志潔也不解，這些戴著鄭正鈐帽子的移工朋友們，是從哪裡被動員來的呢？移工未經許可、兼差賺外快是違法的，要移工在假日額外加班而沒有給錢，一樣是違法的，至於增加移工自身工作外的負擔，比如要人家周六上街頭，更是違法的，「身為立法委員，您不會連就業服務法都陌生吧？」

對此，國民黨新竹市黨部表示，黨部並沒有動員，所有參與的都是支持者自由響應，甚至還有許多支持者因為遊覽車不夠，自行搭車前往凱道，所以絕對沒有動員，更遑論花錢請移工。

國民黨 民進黨 越南

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