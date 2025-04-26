國民黨遭爆動員移工上凱道 勞動部要查 違法就開罰

YouTube頻道「偉大領袖XIJINPIG」今晚間上傳一段遊行現場街訪影片，一群戴著國民黨立委鄭正鈐字號藍帽的越南人現身遊行現場，聽不太懂中文。(圖/翻拍自「偉大領袖XIJINPIG」影片)

國民黨 今號召的426上凱道「反綠共，戰獨裁」遊行，湧入25萬名民眾。但有民眾發現，一群戴著國民黨立委鄭正鈐字號藍色帽子的越南 人現身遊行現場，質疑鄭正鈐花錢動員移工，更違反了「就業服務法」。

影片來源：YouTube@偉大領袖XIJINPIG

對此，勞動部表示，雇主不得指派所聘僱的移工從事許可範圍外的工作，將與內政部 移民署共同查處，若確認違法，最重可罰雇主15萬元(新台幣，約4983美元)，並廢止聘僱許可。

YouTube頻道「偉大領袖XIJINPIG」今晚間上傳一段遊行現場街訪影片，當影片主持人湊近10多名戴著藍色帽子的團體，向其中一名男子表達想要訪問，對方卻疑似聽不懂中文，最後靠著旁人以越南語翻譯，才以簡單中文回話。而這群藍帽人上寫著「鄭正鈐 新竹正好」。

對此，有人質疑鄭正鈐花錢動員移工充數，更指此舉已違反「就業服務法」。勞動部晚間說明，依就服法第57條第3款規定，雇主不得指派聘僱的移工從事許可範圍以外的工作，例如雇主不得指派所聘僱的製造業移工，從事製造業範圍以外的工作。

勞動部表示，若是經查明本案雇主確有上述違規情事，將依違反就服法第68條第1項、第72條第3款規定，裁處雇主3萬元至15萬元罰鍰，另依違規指派移工人數按1：1廢止聘僱許可，並管制兩年後續申請案件不予許可。勞動部將會與內政部移民署共同查處違規行為。