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薛楷莉再爆「削凱子」稱可幫找幫派 騙前男友420萬遭訴

記者蕭雅娟、林怡秀／即時報導
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薛楷莉在美國當護理師。(取材自臉書)
薛楷莉在美國當護理師。(取材自臉書)

前知名新聞主播薛楷莉因「削凱子」事件離開主播台，赴美擔任護理師，不料再度被控削凱子，邱姓前男友提告薛以找幫派人士幫忙處理債務，還找員警護鈔至電視台，詐騙台幣420萬元(約12.8萬美元)，台北地檢署昨偵結，依詐欺取財罪嫌起訴。

2002年任職TVBS主播的薛楷莉，被控1小時刷日本富商德原榮玉信用卡買超過台幣百萬名表，還拿現金10萬元日圓，遭認為被敲詐，引發軒然大波，被稱為「削凱子事件」，薛因此離開主播台，後轉職為加護病房護理師。

薛楷莉的邱姓前男友2021年9月2022年2月間，和他人發生財務糾紛，薛楷莉得知此消息，涉嫌對邱佯稱，電視台的賴姓主管有認識幫派人士，可透過賴請求幫派人士處理財務糾紛，但須支付420萬元處理費及介紹費。

檢方起訴，邱男2022年2月25日從銀行領了420萬元現金帶回北市大安區住處交給薛楷莉，並和薛一同拿著這筆前回到銀行，由「員警護送」薛楷莉到電視台，薛楷莉涉以此佯裝已將420萬元交付給賴，但事後薛藉故拖延，邱男見糾紛遲遲未處理，打電話詢問賴，賴回答「並無此事」邱才才驚覺遭騙報案。

薛楷莉否認犯行，稱是幫忙邱男拿東西到電視台，不知道內容物，後來等不到人就帶物品回家還給邱男。檢方認定，薛楷莉涉犯刑法詐欺取財罪，犯罪所得420萬元，依法起訴，建請法院宣告沒收。

面對記者詢問，薛楷莉透過訊息表示「因為我沒有收到任何通知，不過我會找律師討論後，近期再回覆你。」

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