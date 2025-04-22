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新聞眼／倒閣沒用？藍白沒說出口的共識：2028換賴

記者 鄭媁、林銘翰、林河名
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32--對談直播 在野領袖峰會22日舉行，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌對談現場對媒體開放，全程公開直播。(記者陳正興／攝影)
32--對談直播 在野領袖峰會22日舉行，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌對談現場對媒體開放，全程公開直播。(記者陳正興／攝影)

在野領袖峰會22日登場，聚焦美國關稅政策、司法正義等議題，卻未主動觸及倒閣議題。直到媒體提問，藍白主席朱立倫、黃國昌才表態，卻形同間接否決台北市長蔣萬安及中廣前董事長趙少康等人主張。藍白深知，倒閣只能倒掉行政院長卓榮泰、倒不了賴清德總統，但在野力量想問的是，不倒閣，如何倒賴？

按照藍白主席的想法，賴清德總統是問題根源，朱立倫喊「倒賴」，字義上若是指「罷免賴清德」，但是依現有制度與門檻，幾乎是不可能的任務。

即使倒閣成功，賴總統也願解散立法院，但國會重新改選，藍白能否召喚三分之二選民支持，應是沒人有把握。這也是藍白目前對倒閣難有共識的主因。

此外，倒閣前仍有兩道關卡：一是如何說服民眾黨爭取諒解，讓藍白整隊重選；二是即使賴清德宣布解散國會，罷免案恐怕不會自動失效，屆時可能面臨「一邊重選、罷免照投」的尷尬局面。

即使撇開法律技術層面，多件罷免藍營立委案第二階段連署已陸續達標，此刻再提倒閣，會成為提振士氣、催出藍軍危機意識的手段？還是會落入綠營「國民黨怕了」的操作？如果沒有堅實的論述基礎、社會氛圍尚不到位，終將只能功敗垂成。

如今國民黨最欠缺的其實是能打動人心的論述，包括訴諸選民，民進黨為了奪回國會最大黨，卻不惜撕裂人心，讓台灣陷入高度對立，且是永遠都難以平復的傷痕，這樣才能讓中間選民也願意站出來支持在野陣營，不論反罷免或是倒閣，甚或是2028的大選。

賴總統就任未滿一年，在野「倒賴」之情溢於言表，從22日藍白峰會猶如「誓師」可見一斑。對於朱立倫、黃國昌無意倒閣，心急的一派或許要問：若不倒閣拚國會改選，如何倒賴？

但要罷免賴清德，確有憲政上極高門檻及政治上的現實難度。也因此，與其說服白營現在放手一搏，不如藍白堆疊善意、放眼2028「換賴」，而這似乎也成了朱立倫與黃國昌沒有說出口的共識。

罷免 賴清德 朱立倫

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