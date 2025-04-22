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風波擴大 高雄飯糰店女房東：說過若賺錢願漲房租

記者王勇超／高雄即時報導
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邵姓女房東(前右)今天下午出面說明，強調自己不是惡房東。(記者王勇超／攝影)
邵姓女房東(前右)今天下午出面說明，強調自己不是惡房東。(記者王勇超／攝影)

高雄青海路樋口飯糰店日前與房東發生租約風波，房東4月18日甚至砸毀自己放在店門口的花盆，引起社會關注，但雙方各說各話；邵姓女房東今天出面受訪，強調「我不是惡房東」。

來自日本的樋口先生和台灣妻子張美娟，在日本新潟生活30多年，因希望把日本優質物產介紹給台灣朋友，返台定居後，在鼓山區美術館附近的青海路租下店面，販售道地的日本飯糰。

樋口先生(左)在飯糰店製作飯糰。(記者劉學聖／攝影)
樋口先生(左)在飯糰店製作飯糰。(記者劉學聖／攝影)

由於樋口飯糰店的飯糰美味，加上樋口先生會在店門口舉牌攬客，生意愈來愈好後，女房東卻揚言調漲租金，日前甚至砸爛她自己置放在店前的花盆；這幾天許多高雄人特地到樋口飯糰店購買飯糰，表達支持及台日友好。

影片來源：聯合新聞網

邵姓女房東表示，飯糰店指控她漲房租，並非事實。她說，樋口夫妻透過仲介找上她，1樓店面租金新台幣1萬9800元，5樓兩房1萬5200元，總共3萬5000元(約1170美元)，低於同區域店面平均租金行情，當時是因為想幫助對方創業；在公證租約時，樋口夫婦口頭承諾「如果將來有賺錢的話，同意讓妳調整房租」，但沒有講多少錢。

邵姓女房東說，4月18日的衝突，起因是市府致電要求她，騎樓不能做生意，並要她拍攝照片改善前與改善後的照片，沒想到她拍攝時，樋口夫婦追著她跑，說不可以隨便拍照片，有肖像權，當時雙方情緒激動，她為自己情緒失控致歉，雙方在4月18日的衝突後，因為飲水器使用問題與走道堆積雜物，互告毀損跟竊盜。

邵姓女房東說，對方一直在講與4月18日衝突毫無相關的事情，說她是惡房東，「請各位記者幫我澄清，我是中日友好的好國民」；她說她尊重契約精神，會讓樋口夫婦租到期滿。

飯糰店老闆娘張美娟說「她愛怎麼講就怎麼講」，租約有經過法院公證，「我們沒有意見，我們是合法的」。

她並表示，邵姓女房東「自己講出來的話都不用負責任」，現在還在走法律程序，不便在媒體上發言，謝謝大家關心。

被問到對於女房東說想把租約走完的看法，張淑娟直說「我不想走了」，但現在不適合多說，會利用明天公休，討論一下後續要怎麼做。

邵姓女房東(右)今天下午出面說明。(記者劉學聖／攝影)
邵姓女房東(右)今天下午出面說明。(記者劉學聖／攝影)
邵姓女房東(中)今天出面說明，針對4月18日情緒失控一事道歉。(記者王勇超／攝影...
邵姓女房東(中)今天出面說明，針對4月18日情緒失控一事道歉。(記者王勇超／攝影)

日本 租金

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