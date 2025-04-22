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台「鮑魚聞人」潛逃疑藏匿廈門 檢方約談胞妹等4人

記者張宏業／台北即時報導
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連一鮑魚前負責人鍾文智落跑，北檢搜索拘提胞妹、姪女共4人到案。(圖／本報系資料照)
連一鮑魚前負責人鍾文智落跑，北檢搜索拘提胞妹、姪女共4人到案。(圖／本報系資料照)

被稱為「鮑魚聞人」的台灣企業家、「連一鮑魚」前負責人鍾文智，涉炒作存託憑證TDR獲利逾4億元(新台幣，下同，約1335萬美元)，累計判刑30年5月定讞，但卻無發監前棄保潛逃，台北地檢署成立專案小組追查，今依藏匿犯人等嫌搜索拘提鍾文智胞妹、姪女及鄭姓、游姓友人共4人到案，檢察官複訊後依藏匿人犯罪命鄭姓友人交保50萬元，限制出境出海，並實施科技監控。

另外，鍾文智胞妹交保5萬元、李姓姪女與游姓友人各交保3萬元。據了解，由於鍾文智落跑引發司法風暴，檢方偵辦此案相當低調，警方拘提的被告都帶往北檢第三辦公室訊問。

據調查，鍾文智疑似透過管道購買菲律賓護照，再搭船前往公海換接駁船，先進入菲國後再轉進入中國，傳聞目前人在廈門，並有黑幫維護人身安全。鍾文智棄保潛逃後，遭北檢發布通緝，檢方已通知外交部註銷護照。

鍾文智因高等法院未延長科技設備監控，因而有機會棄保潛逃，外界究責聲浪不斷，引發司法風暴。歸咎原因在於處理鍾文智強制處分的法官陳勇松，去年10月14日，裁定鍾從8000萬元加保至1億元後，不延長電子手環監控，因未製作裁定書，台灣高等檢察署無法抗告。

高院上月開法官自律委員會認為，審判長邱忠義、受命法官陳勇松裁定科技設備監控不必延長有重大疏失，建請高院請求法官評鑑委員會評鑑。台北地檢署也收到民眾告發狀，目前另分貪汙、枉法裁判罪調查中。

棄保 高院 護照

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