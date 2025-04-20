我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼谷審計大樓倒塌 中鐵十局泰國公司股東被逮捕

涉洩密遭開除 國防部長3下屬喊冤：遭攻擊毀謗

抗罷免 徐巧芯舉希特勒專制「沒人希望台灣走到那一步」

記者洪子凱／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨主席朱立倫和台北市長蔣萬安（左）下午力挺立委徐巧芯。（記者曾吉松／攝影）
國民黨主席朱立倫和台北市長蔣萬安（左）下午力挺立委徐巧芯。（記者曾吉松／攝影）

罷免議題持續延燒，國民黨將於4月26日舉辦在凱道舉行「戰獨裁站出來」活動，今天於台北市議會舉辦說明會，徐也在會中痛批，民進黨為了轉移美國總統川普關稅問題焦點，製造謠言，更利用作為政治鬥爭工具，更引用希特勒例子雖經過民選出來，上台後卻開始清算、鬥爭、洗腦，導致專制的恐怖，呼籲民眾26日上街頭，不要讓台灣走到那一步。

徐巧芯今天舉辦「戰獨裁 站出來」政策說明會，號召民眾4月26日走上街頭抗議民進黨的獨裁專政，包含台北市長蔣萬安、國民黨主席朱立倫都到場支持，幾人更在場外高喊「徐巧芯加油！」為深陷罷免案的徐加油打氣，現場預估近200人到場聲援。

徐表示，今天除了朱、蔣以外原本黃呂錦茹也預計到場，然而前兩天卻被檢調帶回調查，扣押了近48小時，最後地院認為沒有任何證據顯示黃呂參與所謂的「幽靈聯署」無法請回，也讓她痛批，檢調在沒有證據的情況下，折磨一位75歲的長輩48小時，司法淪為民進黨追殺工具，「就是要讓國民黨群龍無首。」

徐巧芯說，黃呂錦茹是大家的「媽媽主委」無論日常還是選舉，總是在需要時挺身而出，這樣長期支持和陪伴，與大家建立了深厚的情感和信任，她被帶走調查，所有人都當場聲援，調查局人員卻刻意帶黃呂走後門，讓她聽不到支持者加油打氣。

徐巧芯說，對抗民進黨行動，一定要站出來守護國民黨立委，才能不讓民進黨得逞罷免立法院長韓國瑜，因為只要罷免六個國民黨的立委，綠營就可以立刻提案拉下韓國瑜，改選院長換成柯建銘，更藉此機會罷免台北市立委，讓市長蔣萬安2026年難以連任。

徐巧芯表示，民進黨使用「大亂鬥」、「大造謠」、「大擺爛」，在關稅問題無法妥善解決，只好擺爛透過亂鬥推動罷免，更用造謠方式，「什麼長照、租屋、體育署預算被刪都是騙人」，直到四月中民進黨政府都沒有將任何解凍預算的提案送進立法院，因此並非國民黨凍結預算導致這些福利消失，而是民進黨政府自己耽擱，呼籲民眾4月26日走上街頭，向執政黨表達抗議。

民進黨 罷免 國民黨

上一則

高雄日式飯糰店生意太好遭房東砸店 高捷伸援手力邀進駐

下一則

昔欲武力鎮壓紅衫軍？ 陳水扁：完全胡扯瞎掰

延伸閱讀

傳8成藍委支持 蔣萬安再提倒閣：覆巢下無完卵

傳8成藍委支持 蔣萬安再提倒閣：覆巢下無完卵
同台零互動 蔣萬安當面喊話賴清德：居大位以蒼生為念

同台零互動 蔣萬安當面喊話賴清德：居大位以蒼生為念
喊倒閣後同台賴清德 蔣萬安：居大位要以蒼生為念

喊倒閣後同台賴清德 蔣萬安：居大位要以蒼生為念
藍陷罷免風暴 朱立倫應戰方式惹不滿 徐巧芯轟群龍無首

藍陷罷免風暴 朱立倫應戰方式惹不滿 徐巧芯轟群龍無首

熱門新聞

超微（AMD）執行長蘇姿丰（右）15日在台灣大學接受訪談。（擷取自台灣大學YouTube直播頁面）

AMD蘇姿丰台大受訪 分享4大產業趨勢 給學生6建議

2025-04-15 10:48
香港旅客遊台特別鍾愛台灣出產的高麗菜。(聯合報系資料照)

香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃

2025-04-12 20:05
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
凱道群眾已經擠到景福門。記者翁至成／攝影

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

2025-04-19 08:46
信大水泥董事長楊智雄被妻子控訴荒謬言行。 (聯合報系資料照)

被控荒淫開遊艇趴 信大水泥董座：家有惡妻孽子很無奈

2025-04-16 21:24

超人氣

更多 >
裝豆腐塑膠盒別太快丟 倒入醃醬尺寸剛好「完美入味」

裝豆腐塑膠盒別太快丟 倒入醃醬尺寸剛好「完美入味」
中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高

中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高
不滿川普執政 美500萬人上街反川普

不滿川普執政 美500萬人上街反川普
繞過高關稅 TikTok湧大批中企「直銷」 低價驚呆美網友

繞過高關稅 TikTok湧大批中企「直銷」 低價驚呆美網友
Politico：川習對話卡關內幕曝 貿易戰降溫「希望渺茫」

Politico：川習對話卡關內幕曝 貿易戰降溫「希望渺茫」