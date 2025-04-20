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民眾黨發起在野領袖峰會 黃國昌朱立倫22日聚焦4大主軸

記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。(本報系資料照)
民眾黨主席黃國昌。(本報系資料照)

檢調偵辦幽靈連署案，上周發動大規模搜索約談，鎖定罷免民進黨立委團體，因而遭到外界質疑「辦藍不辦綠」。台灣民眾黨今天表示，在野黨領袖應該求同存異，主動扛起責任促進社會團結，已邀請國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國日舉辦在野領袖峰會，一同把民主找回來。

國民黨不滿檢調偵辦幽靈連署案，號召支持者4月26日上街頭抗議司法不公，民眾黨主席黃國昌證實有收到邀請，不過尚未進一步得到相關資訊。

民眾黨表示，賴清德總統上任以來，全力激化國內對立，製造人民仇恨、國會激烈衝突，司法成為執政黨清算政敵的工具，賴政府剷除異己雷厲風行，推動國政卻一籌莫展。美國總統川普推動關稅戰，增加台灣外在壓迫，值此內憂外患之際，執政黨卻只會擺爛。

民眾黨說，在野黨領袖應該求同存異，主動扛起責任促進社會團結，因此發起「把民主還給台灣」在野領袖峰會，時間為4月22日上午9時30分，兩位黨主席將聚焦在「美國關稅戰對台灣之衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」及「把民主還給台灣」，以會談尋求共識集結眾人智慧。

民眾黨提及，黃國昌先前在共識營強調，「台灣民眾黨要一直走在前面，捲起袖子用行動回應人民期待，台灣民眾黨會透過一次又一次的行動，向台灣社會展現 ，行動是台灣民眾黨的語言」，同時更要落實前主席柯文哲的政治理念，「我們有不同的過去、相同的現在，但讓我們思考，我們要不要一起邁向共同的未來？」

民眾黨表示，「讓我們一起用行動讓人民重新相信，政治不只是製造紛擾，讓我們一起讓人民重新相信，政治可以有答案。」

民眾黨 黃國昌 國民黨

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