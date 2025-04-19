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因應解放軍聯合戰備警巡 顧立雄：我們要先動 不然來不及

記者洪哲政/台北即時報導
台國軍「立即備戰操演」演練淡水河防備戰與阻絕、關鍵基礎設施防護等科目，６輛雲豹甲車進駐新北八里陣地操演。(記者杜建重／攝影)
台國軍「立即備戰操演」演練淡水河防備戰與阻絕、關鍵基礎設施防護等科目，６輛雲豹甲車進駐新北八里陣地操演。(記者杜建重／攝影)

解放軍近期對台實施聯合戰備警巡時，台國軍相應實施「即時備戰操演」，針對威脅方若猝然「由演轉戰」，台國軍有多少預警時間？台國防部長顧立雄日前在立法院表示，國防部有一項「關鍵預警徵候判斷表」，預警等級概分低、中、高，一旦到達中、高等級，國軍就會向總統報告，「我們要先動，不能夠等到它成真我們才動，這樣來不及」。

民進黨立委王定宇日前在立法院外交及國防委員會質詢表示，台國防部在3月17日第二次實施立即備戰操演，但去（2024）年12月21日其實已有一次，當時才是第一次。他說，他支持當威脅方有可能由演轉戰，台灣的陸海空軍就要有能力從平時轉為戰備、轉為備戰狀態。立委詢及，解放軍是不是有什麼徵候，或者國軍有什麼樣的情資、見到什麼樣的危險徵候，必須進行嚇阻？

但顧立雄說，3月17日到21日是屬於計畫性的備戰操演。由參謀總長下令，各作戰區層級以下要做立即備戰操演的動作。

王定宇進一步說，解放軍近期聯合戰備警巡，罕見地變成上午1次、凌晨1次、下午1次，在軍事上國防部研判為何？顧立雄說，有人說是軍事行動，但「事實上就是一項操演」，在現實的狀況之下，中共能夠做到的程度，也就是在近期兩次的聯合戰備警巡加強強度，用於回應當下情勢。台灣不能夠掉以輕心。

國民黨立委黃仁也質詢表示，3月18日台國防部公布賴清德總統任內首度4年期國防總檢討，第一次強調建構多域拒止、韌性防衛的作戰整備的方向，建構地面、海上、空中、太空及網路等多重空間領域的防禦體系，但解放軍機從各基地前推，火箭軍、陸航直升機也常態部署在第一線，就是要加速由訓轉戰，讓台國軍來不及應對。台國軍的預警時間是否會縮短？目前針對解放軍犯台，台方預警時間大概是多少？

顧立雄表示，他覺得對於預警時間的縮短可以回答，但是關於作戰整備需要多久時間，這個涉及機密，不宜公開回答。

黃仁追問，台國軍大概可以縮短幾分？既然現在已經是一個非常時期，由訓轉戰的問題，國防部應該要非常明確說明，台灣國防的防衛能力及預警準備的時間大概多久？

顧立雄說，台國軍會有一個「關鍵預警徵候判斷表」，會將台方認為的「由訓轉戰」，也就是從灰色地帶的襲擾，突然轉變成可能全面進犯的模式或封鎖的模式。這些關鍵預警徵候，國軍都會做分析，但是詳細部分沒辦法說明。

顧立雄表示，關鍵預警徵候，台國軍將之分成低、中、高三級。如果到了中或高的時候，台國軍就會進行2級加強戒備或1級加強戒備，到達1級加強戒備之後，國防部此時會觀察解放軍是不是有可能會採取行動，就要向總統進行報告，「我們要先動，不能夠等到它成真我們才動，這樣來不及」。

國防部 解放軍 火箭軍

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