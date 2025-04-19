我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

下個強勢股在哪？投資冠軍給1訣竅 「準確率99%」

黃仁勳兩天中國行 中媒：未與DeepSeek梁文鋒會面

蔣萬安拋倒閣說 朱立倫稱不排除 藍營人士：或該認真考慮

記者屈彥辰／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右）拋出「倒閣」說。國民黨主席朱立倫（左）今早親赴國民黨立院黨團大會，原先預期將有「重大宣布」，據稱朱也不排除當場宣布倒閣，但最後僅稱「都沒有排除」。圖／聯合報資料照片
台北市長蔣萬安（右）拋出「倒閣」說。國民黨主席朱立倫（左）今早親赴國民黨立院黨團大會，原先預期將有「重大宣布」，據稱朱也不排除當場宣布倒閣，但最後僅稱「都沒有排除」。圖／聯合報資料照片

台北市長蔣萬安昨晚促請立法院推動「倒閣」。國民黨主席朱立倫今早親赴國民黨立院黨團大會，原先預期將有「重大宣布」，據稱朱立倫也不排除當場宣布倒閣，但最後僅稱「都沒有排除」。有藍營人士說，這很「朱式風格」，但倒閣可能是國民黨必須認真考慮的選項。

國民黨立委徐巧芯日前開砲，指現在「群龍無首」。今早朱立倫前往黨團大會，本預期會定調接下來戰略方向。但有藍營人士說，朱立倫來了，只是來幫大家打打氣，加加油，如果只是來這樣，為什麼要大張旗鼓地來？蔣萬安提倒閣是個警訊，代表罷免情況真的不樂觀。

有藍委表示，朱立倫有提到倒閣的事情，但要大家思考看看。黨中央被罵群龍無首，到現在還沒弄清楚狀況嗎？大家就是希望，黨中央做個決定，勇於承擔，「把責任又丟回給立法院，丟回給地方，抗議是可以抗議，但你的目標是什麼，沒有人知道。」

藍營人士感嘆，昨天朱立倫號召「戰獨裁，站出來」，宣示4月26日要重返凱道，親自在北檢門口靜坐到今天清晨，再轉往參加立院黨團大會。這些一連串「御駕親征」的動作，外界原本預期朱立倫會呼應蔣萬安的倒閣說，甚至順勢宣布倒閣，逆轉藍營低迷的氣氛，不料黨團會議結束，朱立倫受訪還是非常「朱式風格」，一句不痛不癢的「都沒有排除」，再次錯失最好的倒閣時機。

該人士說，因昨晚北檢前集會，中正一分局將通知朱立倫、謝龍介、楊智伃等3人說明，司法追殺向上發展，即便搜索中央黨部也不會讓人意外。他知道的是，這場集會抗爭也成為藍委私下相互抱怨的苦水大會，各自想的重點還是如何度過罷免，朱立倫不能小覷這種黨內壓力鍋。

另一名藍營人士表示，倒閣很可能是現在國民黨必須認真考慮的唯一選項，「死人連署」的風波正在蔓延，久了後罷綠委的正當性會消失殆盡。倒閣後，倘若國會解散，對藍營未必是壞事。從制度面看，從此總統大選、立委選舉一刀切，各自分開選舉，立委選舉受總統大選的影響將降低。以我國目前總統大選來看，候選人本身可能還是其次，受兩岸議題、美中議題影響才是最大宗，總統、立委又同時選，這會逼得立委候選人不得不回應兩岸等議題，也受當時兩岸氛圍影響。

該名人士說，總統和立委假設真的切開選，預期立委選舉的投票率將降低，可能會降到類同地方首長選舉的投票率。國民黨最有利的選舉投票率，是6成至6成5左右，凡投票率超過7成，增加的投票者可能多是受兩岸議題影響，例如「芒果乾」（亡國感），國民黨在兩岸論述戰場至今仍不利，這會影響藍營的立委選舉表現和結果。最後是實務，51個民進黨立委「五一戰隊」好整以暇，一旁看戲「凌遲」藍委，不如全部拉下來打，「想大罷免，不如大重選，不要想躲。」

朱立倫 國民黨 投票

上一則

涉不實聯署遭移交 朱磊：我錯在不該跟民進黨對幹

延伸閱讀

蔣萬安「倒閣論」 游盈隆：世紀性豪賭 在野黨燙手山芋

蔣萬安「倒閣論」 游盈隆：世紀性豪賭 在野黨燙手山芋
「只差一步就戒嚴」426戰獨裁 朱立倫：全民向賴清德怒吼

「只差一步就戒嚴」426戰獨裁 朱立倫：全民向賴清德怒吼
新聞幕後／藍無共識 蔣驚天一呼恐無疾而終

新聞幕後／藍無共識 蔣驚天一呼恐無疾而終
朱立倫罕見出席黨團會議 藍高層：罷免危機責任在他

朱立倫罕見出席黨團會議 藍高層：罷免危機責任在他

熱門新聞

香港旅客遊台特別鍾愛台灣出產的高麗菜。(聯合報系資料照)

香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃

2025-04-12 20:05
超微（AMD）執行長蘇姿丰（右）15日在台灣大學接受訪談。（擷取自台灣大學YouTube直播頁面）

AMD蘇姿丰台大受訪 分享4大產業趨勢 給學生6建議

2025-04-15 10:48
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
凱道群眾已經擠到景福門。記者翁至成／攝影

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

2025-04-19 08:46
信大水泥董事長楊智雄被妻子控訴荒謬言行。 (聯合報系資料照)

被控荒淫開遊艇趴 信大水泥董座：家有惡妻孽子很無奈

2025-04-16 21:24

超人氣

更多 >
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%

川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%
WSJ：趁納瓦羅不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎

WSJ：趁納瓦羅不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎
輕鬆省百元 好市多Kirkland十類商品巨划算

輕鬆省百元 好市多Kirkland十類商品巨划算
網實測好市多紅、藍盒保鮮膜：封口和保鮮差異大

網實測好市多紅、藍盒保鮮膜：封口和保鮮差異大