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涉不實聯署遭移交 朱磊：我錯在不該跟民進黨對幹

記者巫鴻瑋／高雄即時報導
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高雄雙罷劫領銜人朱磊經調查處約談調查後移送高雄地檢署，他大呼錯不該跟民進黨對幹。(記者巫鴻瑋／攝影)
高雄雙罷劫領銜人朱磊經調查處約談調查後移送高雄地檢署，他大呼錯不該跟民進黨對幹。(記者巫鴻瑋／攝影)

連署罷免民進黨立委許智傑及黃捷的罷免團體「高雄雙罷劫」領銜人朱磊及黃晃枝歷經高雄市調查處逾6小時約談，遭「移交」高雄地檢署，朱磊看到媒體鏡頭高喊「我犯的唯一的一個錯，就是不應該跟民進黨對著幹」，高齡85歲的黃晃枝則被架著攙扶進地檢署，不過檢方稱是傳2人配合針對不實聯署的調查。

朱磊晚間6時15分在調查局人員押車陪同下抵達高雄地檢署，面對鏡頭他直呼「我犯的唯一的一個錯，就是不應該跟民進黨對著幹，就是不應該罷免民進黨立委，我們現在是活在一個黑暗的時期，躲在黑暗的人是很害怕光明的，我們要堅持住，不要害怕，開戰我們就要戰到底，他們（檢調）很害怕我講話」。

朱磊因擔任罷免民進黨立委許智傑領銜人，今上午遭檢調大動作搜索住處，調查官一度到連署站要將他妻子帶離協助搜索住家。隨後臨近中午，擔任罷免民進黨立委黃捷的領銜人黃晃枝也被調查處人員帶回調查處調查。

高雄地檢署晚間回應，朱磊及黃晃枝「未遭逮捕」，會由高雄市調查處「移交」2人到高雄地檢署，是為請2人配合案情調查。

高雄雙罷劫領銜人黃晃枝高齡85歲，被移送高雄地檢署時，由調查局人員架著攙扶進偵訊...
高雄雙罷劫領銜人黃晃枝高齡85歲，被移送高雄地檢署時，由調查局人員架著攙扶進偵訊。(記者巫鴻瑋／攝影)

影片來源：聯合新聞網

民進黨 罷免

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