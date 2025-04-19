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蔣萬安「倒閣論」 游盈隆：世紀性豪賭 在野黨燙手山芋

記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆。(本報系資料照)
台灣民意基金會董事長游盈隆。(本報系資料照)

台灣民意基金會董事長游盈隆今天臉書表示，台北市長蔣萬安昨晚的「倒閣論」，一夕之間全台皆知，成為黨的燙手山芋，立法院若提前全面改選，結果對執政黨或在野黨比較有利？恐怕誰也沒把握，這絕對是一場世紀性的豪賭，至於整體民意走向為何，這是關鍵中的關鍵，到時候才知道。

游盈隆指出，如果國民黨全黨上下都抱著破斧沉舟的精神，願賭上國會第一大黨的地位，訴諸全國民意，藉倒閣促成解散國會，再全面改選。不論成敗，都是歷史性壯舉。

游盈隆說，台灣從未有過解散國會重選的經驗，相關法制闕如，如果真的要解散國會重選，要如何依法行政，是一大問題。依老牌內閣制國家如英國、德國、日本、法國等，國會一旦解散，國會議員的身份立刻失去，台灣113席立委諸公應有此覺悟才是。

游盈隆表示，台灣憲政體制最受詬病的，一向是缺乏迅速有效的憲政僵局化解機制，如果最大在野黨國民黨願意充當浴火鳳凰，推動倒閣，解散國會，重新改選，就算民眾黨不參與，民進黨也會樂意成全。問題是，解散國會重新改選後，如果維持現狀，憲政僵局有解嗎？答案是不知道。

游盈隆指出，如果民進黨過半，重返完全執政，是可以在根本上化解憲政僵局，問題是藍白願這麼做嗎？無論如何，這都是台灣民主眼前最重要的習題。

國民黨 民進黨 民眾黨

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