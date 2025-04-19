打架送醫「雙眼竟沒眼球」現場找回兩顆來不及

挖雙眼案醫護驚「雙眼竟沒眼球」，鑑識人員在現場找到兩顆眼球，專車急送醫院，還是來不及。記者游明煌／翻攝

新北市簡男17日與鄰居連男因廢水管線問題吵不停，簡涉嫌持磚塊攻擊連男頭部，連緊咬簡手臂不放，簡為掙脫用手指插入連雙眼挖出眼球丟地後，不顧連倒地哀嚎去自首。醫護人員清傷口才赫然發現連男「雙眼沒眼球」，鑑識人員在現場找到兩顆眼球急送醫，仍難以手術接回恐失明。

影片來源：聯合新聞網

新北市雙溪區太平路相鄰的簡、連兩家，長期因廢水管線漏水及修繕分攤爭執不斷，簡男（42歲）、連男（59歲）的父母分別在當地開五金行和電器行，兩人長期相處有嫌隙，17日上午在屋外見面又吵了起來，先口角互罵後爆肢體衝突。

瑞芳警分局調查，簡男在行凶後跑到到牡丹所自首，表示自己因口角與連男發生衝突，他一氣之下手持磚塊敲擊連男的頭部，「他就倒下去了受傷」。

牡丹所長連信昌說，員警及救護車消防人員趕至連家察看，到場發現連男倒地不起，現場花圃亂成一團，很多盆栽被撞倒，連男血流滿面，救護車先送部立基隆醫院救治。

部基醫護人員院檢視臉部傷口時，才赫然發現「雙眼都沒有眼球」，趕緊通知警方並轉送林口長庚醫院處理。警方鑑識人員到現場採證在地上找到一顆完整眼球、另一顆被捏爆破裂，鑑識人員緊急將雙眼球包起來專車急送林口長庚處理。

據指出，連男還在醫院插管救治，雙眼球因破損及送醫院時間過長，無法手術接回。鄰居表示，「有聽說兩人常為漏水及管線問題爭吵」。

簡男向警方供稱，因廢水水管和連男發生衝突，坦承拿磚塊砸對方，因被咬雙手痛到不行才用手指刺對方眼兩次，要逼其放手，不知會挖出眼珠，是意外，他雙手被咬到見血和穿刺傷。警方認為造成連男有失明之虞且手段凶殘，將簡男依殺人未遂移送基隆地檢署偵辦。