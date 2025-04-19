我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

下個強勢股在哪？投資冠軍給1訣竅 「準確率99%」

黃仁勳兩天中國行 中媒：未與DeepSeek梁文鋒會面

打架送醫「雙眼竟沒眼球」現場找回兩顆來不及

記者游明煌／基隆即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
挖雙眼案醫護驚「雙眼竟沒眼球」，鑑識人員在現場找到兩顆眼球，專車急送醫院，還是來不及。記者游明煌／翻攝
挖雙眼案醫護驚「雙眼竟沒眼球」，鑑識人員在現場找到兩顆眼球，專車急送醫院，還是來不及。記者游明煌／翻攝

新北市簡男17日與鄰居連男因廢水管線問題吵不停，簡涉嫌持磚塊攻擊連男頭部，連緊咬簡手臂不放，簡為掙脫用手指插入連雙眼挖出眼球丟地後，不顧連倒地哀嚎去自首。醫護人員清傷口才赫然發現連男「雙眼沒眼球」，鑑識人員在現場找到兩顆眼球急送醫，仍難以手術接回恐失明。

影片來源：聯合新聞網

新北市雙溪區太平路相鄰的簡、連兩家，長期因廢水管線漏水及修繕分攤爭執不斷，簡男（42歲）、連男（59歲）的父母分別在當地開五金行和電器行，兩人長期相處有嫌隙，17日上午在屋外見面又吵了起來，先口角互罵後爆肢體衝突。

瑞芳警分局調查，簡男在行凶後跑到到牡丹所自首，表示自己因口角與連男發生衝突，他一氣之下手持磚塊敲擊連男的頭部，「他就倒下去了受傷」。

牡丹所長連信昌說，員警及救護車消防人員趕至連家察看，到場發現連男倒地不起，現場花圃亂成一團，很多盆栽被撞倒，連男血流滿面，救護車先送部立基隆醫院救治。

部基醫護人員院檢視臉部傷口時，才赫然發現「雙眼都沒有眼球」，趕緊通知警方並轉送林口長庚醫院處理。警方鑑識人員到現場採證在地上找到一顆完整眼球、另一顆被捏爆破裂，鑑識人員緊急將雙眼球包起來專車急送林口長庚處理。

據指出，連男還在醫院插管救治，雙眼球因破損及送醫院時間過長，無法手術接回。鄰居表示，「有聽說兩人常為漏水及管線問題爭吵」。

簡男向警方供稱，因廢水水管和連男發生衝突，坦承拿磚塊砸對方，因被咬雙手痛到不行才用手指刺對方眼兩次，要逼其放手，不知會挖出眼珠，是意外，他雙手被咬到見血和穿刺傷。警方認為造成連男有失明之虞且手段凶殘，將簡男依殺人未遂移送基隆地檢署偵辦。

一家眼科林姓醫師說，因強烈撞擊如車禍的巨大衝擊力，或者刻意以尖銳物探入才有可能讓眼球掉出，眼球周邊有六條肌肉跟視神經將眼球固定，「如果眼球神經沒有受到太大損傷，可以手術縫合」，但如果眼球神經受損嚴重、脫離太久或眼球碎裂等恐就回天乏術。

挖雙眼案醫護驚「雙眼竟沒眼球」，鑑識人員在現場找到兩顆眼球，專車急送醫院，還是來...
挖雙眼案醫護驚「雙眼竟沒眼球」，鑑識人員在現場找到兩顆眼球，專車急送醫院，還是來不及。記者游明煌／翻攝

上一則

陳水扁：要將台灣利益加入美國家利益當中

下一則

蔣萬安「倒閣論」 游盈隆：世紀性豪賭 在野黨燙手山芋

延伸閱讀

沒錢又沒健保卡…台男向醫護囂張咆哮 遭重罰

沒錢又沒健保卡…台男向醫護囂張咆哮 遭重罰
蕭亞軒5次手術折磨 髖骨復健曝「暴哭」內幕

蕭亞軒5次手術折磨 髖骨復健曝「暴哭」內幕
「花邊教主」惡女死因曝光 昔動肝臟移植手術　　

「花邊教主」惡女死因曝光 昔動肝臟移植手術　　
女子頸腫瘤近4公分怕手術留傷疤 消融術處理只一個針孔大小

女子頸腫瘤近4公分怕手術留傷疤 消融術處理只一個針孔大小

熱門新聞

香港旅客遊台特別鍾愛台灣出產的高麗菜。(聯合報系資料照)

香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃

2025-04-12 20:05
超微（AMD）執行長蘇姿丰（右）15日在台灣大學接受訪談。（擷取自台灣大學YouTube直播頁面）

AMD蘇姿丰台大受訪 分享4大產業趨勢 給學生6建議

2025-04-15 10:48
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
凱道群眾已經擠到景福門。記者翁至成／攝影

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

2025-04-19 08:46
信大水泥董事長楊智雄被妻子控訴荒謬言行。 (聯合報系資料照)

被控荒淫開遊艇趴 信大水泥董座：家有惡妻孽子很無奈

2025-04-16 21:24

超人氣

更多 >
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%

川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%
WSJ：趁納瓦羅不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎

WSJ：趁納瓦羅不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎
輕鬆省百元 好市多Kirkland十類商品巨划算

輕鬆省百元 好市多Kirkland十類商品巨划算
網實測好市多紅、藍盒保鮮膜：封口和保鮮差異大

網實測好市多紅、藍盒保鮮膜：封口和保鮮差異大