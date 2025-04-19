陳水扁：要將台灣利益加入美國家利益當中

陳水扁(中)受凱達格蘭學校邀請，以「台灣民主的韌性與轉型」發表演講。(記者／曾吉松攝影)

台灣前總統陳水扁 今天受凱達格蘭學校邀請，以「台灣民主的韌性與轉型」發表公開演講。被問及柯文哲案，是否認為檢方起訴證據薄弱，陳水扁笑說，不評論個案，因為這有些難言之隱，如果私底下要講，他可以和這位發問的聽眾分享，現在在台上，他能講的就只有一句話「似曾相似」。

近來執政黨提出諸多釋憲案，陳水扁表示，大法官 絕對不是萬能的上帝，不要什麼事情最後都要請大法官出來當「公親」。他並舉例，以前也曾有立委提釋憲，要求大法官認定台灣領土範圍，是擴及外蒙古的「秋海棠」，還是「老母雞」，抑或是如何？但大法官當時也並未受理。扁呼籲，大法官最好別再捲入政治紛爭，各界也不要利用大法官，陷大法官於不義。

川普新政衝擊台灣，陳水扁表示，美國無論任何政黨當總統，都有一個最基本的想法，只有美國的國家利益，沒有台灣的利益；若要有台灣的利益，只能將台灣利益加入美國家利益當中。

陳水扁以開放美豬、美牛為例，指出從他擔任總統任內有限度地開放美牛，到馬英九 時代全面開放美牛、蔡英文時代開放美豬，在在都是美方壓力，一人開放了一項，這就是美國的利益，誰跑得掉？因此現在賴清德無論做什麼，一定都有他的壓力，大家要支持、相信政府。