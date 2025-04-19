我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭宣布與烏克蘭休戰 直至下周一

Nvidia不只H20晶片被禁 傳5090D也停供中國

陳水扁：要將台灣利益加入美國家利益當中

記者蔡晉宇／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳水扁(中)受凱達格蘭學校邀請，以「台灣民主的韌性與轉型」發表演講。(記者／曾吉松攝影)
陳水扁(中)受凱達格蘭學校邀請，以「台灣民主的韌性與轉型」發表演講。(記者／曾吉松攝影)

台灣前總統陳水扁今天受凱達格蘭學校邀請，以「台灣民主的韌性與轉型」發表公開演講。被問及柯文哲案，是否認為檢方起訴證據薄弱，陳水扁笑說，不評論個案，因為這有些難言之隱，如果私底下要講，他可以和這位發問的聽眾分享，現在在台上，他能講的就只有一句話「似曾相似」。

近來執政黨提出諸多釋憲案，陳水扁表示，大法官絕對不是萬能的上帝，不要什麼事情最後都要請大法官出來當「公親」。他並舉例，以前也曾有立委提釋憲，要求大法官認定台灣領土範圍，是擴及外蒙古的「秋海棠」，還是「老母雞」，抑或是如何？但大法官當時也並未受理。扁呼籲，大法官最好別再捲入政治紛爭，各界也不要利用大法官，陷大法官於不義。

川普新政衝擊台灣，陳水扁表示，美國無論任何政黨當總統，都有一個最基本的想法，只有美國的國家利益，沒有台灣的利益；若要有台灣的利益，只能將台灣利益加入美國家利益當中。

陳水扁以開放美豬、美牛為例，指出從他擔任總統任內有限度地開放美牛，到馬英九時代全面開放美牛、蔡英文時代開放美豬，在在都是美方壓力，一人開放了一項，這就是美國的利益，誰跑得掉？因此現在賴清德無論做什麼，一定都有他的壓力，大家要支持、相信政府。

大法官 陳水扁 馬英九

上一則

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

延伸閱讀

黑白集／追求言論自由 葉菊蘭不懂鄭南榕

黑白集／追求言論自由 葉菊蘭不懂鄭南榕
失控的賴政府 失重的台灣

失控的賴政府 失重的台灣
新聞評論／帶病戰清白 柯文哲考慮「保外就醫」？

新聞評論／帶病戰清白 柯文哲考慮「保外就醫」？
「水蓮配」合體 阿扁貼合照讚呂秀蓮「有情有義」

「水蓮配」合體 阿扁貼合照讚呂秀蓮「有情有義」

熱門新聞

香港旅客遊台特別鍾愛台灣出產的高麗菜。(聯合報系資料照)

香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃

2025-04-12 20:05
超微（AMD）執行長蘇姿丰（右）15日在台灣大學接受訪談。（擷取自台灣大學YouTube直播頁面）

AMD蘇姿丰台大受訪 分享4大產業趨勢 給學生6建議

2025-04-15 10:48
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
羅東博愛醫院醫療副院長林志銘（右）今天出面闢謠。(民眾提供)

聯姻薄瓜瓜遭連結賣器官 羅東博愛醫院：有醫學常識都知不可能

2025-04-12 09:08
台北市長蔣萬安下午在議會備詢。民進黨議員質詢時，拿出去年質詢問及「哪一個國家要消滅中華民國」、蔣回答不出來的新聞，此舉引發蔣的不滿，雙方針鋒相對，蔣萬安直言「要消滅中華民國的，是民進黨跟共產黨」，「共諜就是跟民進黨在一起，要消滅中華民國的就是民進黨跟共產黨」。記者曾吉松／攝影

質詢爆戰火 蔣萬安轟民進黨是共產黨走狗

2025-04-11 14:02

超人氣

更多 >
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%

川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%
WSJ：趁納瓦洛不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎

WSJ：趁納瓦洛不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎
輕鬆省百元 好市多Kirkland十類商品巨划算

輕鬆省百元 好市多Kirkland十類商品巨划算
網實測好市多紅、藍盒保鮮膜：封口和保鮮差異大

網實測好市多紅、藍盒保鮮膜：封口和保鮮差異大