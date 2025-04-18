我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約廚餘回收轉向教育宣導 屢勸不改再罰

期限將至…搶辦REAL ID 多地DMV大排長龍

沒錢又沒健保卡…台男向醫護囂張咆哮 遭重罰

記者曾健祐／台中即時報導
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台中陳姓男子酒後陪鄭姓友人一早8點多到林新醫院要看診，但鄭沒帶健保卡、掛號費不足，陳竟當場朝醫護人員咆哮，還險和下班的醫師起衝突，警方獲報調閱監視器依社會秩序維護法送辦；法院認為陳惡害不輕，重罰他1萬元，可抗告。

台中第四分局指出，3月31日早上8點多獲報林新醫院有糾紛，到場時雖已無衝突，現場醫護人員表示當時2名男子要看診掛號費卻不夠，因情緒高漲和櫃檯人員僵持不下，2人要離開時和下班穿便服的吳姓醫師擦身而過，又認為被吳用肩膀碰撞手臂。

警方再調閱院內監視器，發現陳姓、鄭姓男子因掛號費問題起口角，現場無人受傷，被碰撞的吳姓醫師也不願提告，但警方仍認為陳男在醫院內大聲叫囂，依社會秩序維護法予以送辦。

台中地院簡易庭根據相關卷證，認定陳男當時在林新醫院急診室內，以大聲喧囂方式滋擾醫院，包括陳男警詢時自白、鄭男證詞等，認定陳行為明確。

法院審酌，陳男酒後陪鄭男看診，因鄭沒帶健保卡、現金不夠，就大聲喧囂滋擾醫院，惡害非輕，考量他事後坦承、態度上佳，依藉端滋擾公共場所裁罰他1萬元。

社會秩序維護法第68條第2款規定，有藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者，處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰，這次陳男滋擾林新醫院，法院裁罰1萬元已屬重罰。

健保

上一則

一致決判死也沒用…姦殺馬國女大學生 台男死刑再被撤銷

延伸閱讀

一致決判死也沒用…姦殺馬國女大學生 台男死刑再被撤銷

一致決判死也沒用…姦殺馬國女大學生 台男死刑再被撤銷
台男深夜公園內搭訕低頭族 還露鳥打手槍判拘役

台男深夜公園內搭訕低頭族 還露鳥打手槍判拘役
醫院個別總額 台大憂「灰犀牛效應」已有大醫院限看診額

醫院個別總額 台大憂「灰犀牛效應」已有大醫院限看診額
聯姻薄瓜瓜遭連結賣器官 羅東博愛醫院：有醫學常識都知不可能

聯姻薄瓜瓜遭連結賣器官 羅東博愛醫院：有醫學常識都知不可能

熱門新聞

香港旅客遊台特別鍾愛台灣出產的高麗菜。(聯合報系資料照)

香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃

2025-04-12 20:05
超微（AMD）執行長蘇姿丰（右）15日在台灣大學接受訪談。（擷取自台灣大學YouTube直播頁面）

AMD蘇姿丰台大受訪 分享4大產業趨勢 給學生6建議

2025-04-15 10:48
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
羅東博愛醫院醫療副院長林志銘（右）今天出面闢謠。(民眾提供)

聯姻薄瓜瓜遭連結賣器官 羅東博愛醫院：有醫學常識都知不可能

2025-04-12 09:08
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
台北市長蔣萬安下午在議會備詢。民進黨議員質詢時，拿出去年質詢問及「哪一個國家要消滅中華民國」、蔣回答不出來的新聞，此舉引發蔣的不滿，雙方針鋒相對，蔣萬安直言「要消滅中華民國的，是民進黨跟共產黨」，「共諜就是跟民進黨在一起，要消滅中華民國的就是民進黨跟共產黨」。記者曾吉松／攝影

質詢爆戰火 蔣萬安轟民進黨是共產黨走狗

2025-04-11 14:02

超人氣

更多 >
車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」
「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應

「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應
不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事

不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事
這些食品價格貴得嚇人 消費者無奈找出替代品

這些食品價格貴得嚇人 消費者無奈找出替代品
黃仁勳穿西裝訪北京談晶片合作？川普回應曝光

黃仁勳穿西裝訪北京談晶片合作？川普回應曝光