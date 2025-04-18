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一致決判死也沒用…姦殺馬國女大學生 台男死刑再被撤銷

記者林孟潔／台北即時報導
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長榮女大生命案凶嫌梁育誌死刑判決再度被撤銷。圖／翻攝相片
長榮女大生命案凶嫌梁育誌死刑判決再度被撤銷。圖／翻攝相片

高雄市男子梁育誌5年前在台南擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，性侵並用繩圈勒死後棄屍山區，高雄高分院更一審合議庭於死刑釋憲後一致決判處梁死刑，成為釋憲後判死首例，但最高法院仍撤銷判決，發回更審。

最高法院指出，更一審以想像競合犯、強制性交而故意殺害被害人罪判梁育誌5死刑，但法律實務見解認為，應依強盜、性侵殺人罪數罪併罰判刑。另外，更一審認定梁計劃殺人且性侵，但依卷證資料，梁可能是計劃性侵後再升高犯意殺人。

最高法院表示，教誨師認為梁育誌5有矯正可能性，但更一審沒有於判決中說明為何不採此對梁有利的量刑理由，因此撤銷更一審判決，再度發回高雄高分院更審。

梁育誌2020年9月30日曾在長榮大學台鐵高架橋下，鎖定落單女子欲帶至隱密處性侵，經女方掙扎、尖叫呼救，他才罷手。同年10月28日，他再度埋伏鎖定獨自徒步回租屋處的鍾女，強行壓制、悶壓口鼻、抓捏親咬胸部，以異物性侵得逞，過程中拿麻繩繩圈緊勒鍾女脖子致死，還取走錢財購物，並拿鍾女手機抵充加油費，隔日下午將遺體推落阿蓮區大崗山的邊坡。

一審認為梁再犯率超過五成，依強制性交而故意殺人等罪判死刑；二審認定梁曾性侵未遂，卻精進犯罪手法，持續找落單女子犯案，屬有計畫性犯罪，至今毫無悔意，鑑定再犯率仍高，依強制性交未遂罪判2年10月、強制性交殺人罪處死刑、遺棄屍體罪判2年徒刑，應執行死刑。

不過，最高法院認為梁是否為計畫性殺人、再犯可能性仍須調查釐清，撤銷二審死刑判決，另強制性交未遂、遺棄屍體罪部分，駁回上訴而定讞，檢方聲請定應執行刑，法院裁定應執行4年4月徒刑，梁已在高雄監獄服刑中。

高雄高分院更一審認為，梁育誌非自首，沒有智能不足或缺陷，鑑定後也無任何精神疾病等任何減刑事由；他案發前一個月犯性侵未遂，精進犯罪計畫再對鍾女下手，事先備妥可勒斃鍾女的「上吊結」，屬預謀殺人。

梁一、二審時由凱旋醫院、嘉南療養院完成鑑定，均認為「再犯」可能性高，更一審再請嘉南療養院為量刑補充鑑定，鑑定顯示他無法深切反省犯行，再犯危險性高。

更一審考量梁反社會型人格障礙症之個性及傾向，幾乎已定型難以改變，精神醫學各種處遇均無效果，審酌手段、鑑定意見，符合「犯罪情節最嚴重之情形」，合議庭3名法官一致決判死刑，判決再度被最高法院撤銷。

長榮女大生命案凶嫌梁育誌死刑判決再度被撤銷。圖／翻攝相片
長榮女大生命案凶嫌梁育誌死刑判決再度被撤銷。圖／翻攝相片

死刑 長榮 療養院

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