韓國瑜：黑暗時代 盧秀燕：濫用司法最嚴重時候

國民黨主席朱立倫（中）17日發動黨公職赴北檢外抗議。（記者侯永全／攝影）

北檢偵辦不實連署案，昨約談國民黨 北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨主席朱立倫號召群眾赴北檢外聚集。立法院長韓國瑜 深夜表示，台灣的法治必須公正廉明，台灣的民主必須明辨是非，期許這兩道超然獨立的防線，不服務於特定政治黨派、不成為任何外力的工具。

韓國瑜透過臉書表示，這是一個黑暗的時代，台灣的法治必須公正廉明，台灣的民主必須明辨是非，但大家還有機會走出這片黑暗與恐怖，全民期待司法可以堅守民主法治的最後一道防線；全民期待檢警調可以捍衛自己崇高超然的獨立性。

韓國瑜說，期許這兩道超然獨立的防線，不服務於特定政治黨派、不成為任何外力的工具，始終秉持公正、客觀與良心，維護台灣得之不易的自由、民主、法治以及照亮原本屬於2300萬人的光明未來。

前天才呼籲賴清德總統「萬萬不可」，盧秀燕昨再表示「從政30年，這是國家司法機器濫用最嚴重的時候，適可而止」，這事對賴總統的形象不好，重辦政治運動發起人打壓民主、達到恐嚇目的是民主倒退。新北市長侯友宜在臉書指出，如今司法是正義的防線還是政治的工具？這樣的不公平、不正義是否還值得社會尊敬？執政者應讓人民相信、而不是恐懼司法。