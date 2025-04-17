我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應

黃仁勳穿西裝訪北京談晶片合作？川普回應了

韓國瑜：黑暗時代 盧秀燕：濫用司法最嚴重時候

台灣新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨主席朱立倫（中）17日發動黨公職赴北檢外抗議。（記者侯永全／攝影）
國民黨主席朱立倫（中）17日發動黨公職赴北檢外抗議。（記者侯永全／攝影）

北檢偵辦不實連署案，昨約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨主席朱立倫號召群眾赴北檢外聚集。立法院長韓國瑜深夜表示，台灣的法治必須公正廉明，台灣的民主必須明辨是非，期許這兩道超然獨立的防線，不服務於特定政治黨派、不成為任何外力的工具。

韓國瑜透過臉書表示，這是一個黑暗的時代，台灣的法治必須公正廉明，台灣的民主必須明辨是非，但大家還有機會走出這片黑暗與恐怖，全民期待司法可以堅守民主法治的最後一道防線；全民期待檢警調可以捍衛自己崇高超然的獨立性。

韓國瑜說，期許這兩道超然獨立的防線，不服務於特定政治黨派、不成為任何外力的工具，始終秉持公正、客觀與良心，維護台灣得之不易的自由、民主、法治以及照亮原本屬於2300萬人的光明未來。

前天才呼籲賴清德總統「萬萬不可」，盧秀燕昨再表示「從政30年，這是國家司法機器濫用最嚴重的時候，適可而止」，這事對賴總統的形象不好，重辦政治運動發起人打壓民主、達到恐嚇目的是民主倒退。新北市長侯友宜在臉書指出，如今司法是正義的防線還是政治的工具？這樣的不公平、不正義是否還值得社會尊敬？執政者應讓人民相信、而不是恐懼司法。

北市國民黨議員柳采葳說，民眾黨之後，民進黨將目光轉移到國民黨，今天執政黨就是抄家，「如果今天是國民黨搜查民進黨黨部，能接受嗎？」如果今天輕輕放下，未來台灣就是一言堂，不站出來，未來輪到受迫害時，已經沒有人能站出來。

大批民眾激憤推倒警方的拒馬，進入管制區，高喊「司法不公」。（記者翁至成／攝影）
大批民眾激憤推倒警方的拒馬，進入管制區，高喊「司法不公」。（記者翁至成／攝影）

國民黨 韓國瑜 民進黨

上一則

2758號決議 台國教院建議教科書「加料」

延伸閱讀

國家濫用司法介入罷免 盧秀燕：這樣做很不好 萬萬不可

國家濫用司法介入罷免 盧秀燕：這樣做很不好 萬萬不可
川普關稅轉彎 盧秀燕六都唯一未出席行政院會：議會更重要

川普關稅轉彎 盧秀燕六都唯一未出席行政院會：議會更重要
侯友宜、盧秀燕閉門餐敘 添想像空間

侯友宜、盧秀燕閉門餐敘 添想像空間
谷立言2月曾會韓國瑜 關切國防預算 會向華府說明刪減幅度

谷立言2月曾會韓國瑜 關切國防預算 會向華府說明刪減幅度

熱門新聞

香港旅客遊台特別鍾愛台灣出產的高麗菜。(聯合報系資料照)

香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃

2025-04-12 20:05
超微（AMD）執行長蘇姿丰（右）15日在台灣大學接受訪談。（擷取自台灣大學YouTube直播頁面）

AMD蘇姿丰台大受訪 分享4大產業趨勢 給學生6建議

2025-04-15 10:48
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
羅東博愛醫院醫療副院長林志銘（右）今天出面闢謠。(民眾提供)

聯姻薄瓜瓜遭連結賣器官 羅東博愛醫院：有醫學常識都知不可能

2025-04-12 09:08
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
台北市長蔣萬安下午在議會備詢。民進黨議員質詢時，拿出去年質詢問及「哪一個國家要消滅中華民國」、蔣回答不出來的新聞，此舉引發蔣的不滿，雙方針鋒相對，蔣萬安直言「要消滅中華民國的，是民進黨跟共產黨」，「共諜就是跟民進黨在一起，要消滅中華民國的就是民進黨跟共產黨」。記者曾吉松／攝影

質詢爆戰火 蔣萬安轟民進黨是共產黨走狗

2025-04-11 14:02

超人氣

更多 >
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？
美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知
這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高
美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍