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2758號決議 台國教院建議教科書「加料」

記者李芯／即時報導
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國家教育研究院建議，歷史教科書呈現聯合國2758號決議文時，應言明在文中並未提及中華民國或台灣等字句。（記者陳正興／攝影）
國家教育研究院建議，歷史教科書呈現聯合國2758號決議文時，應言明在文中並未提及中華民國或台灣等字句。（記者陳正興／攝影）

台灣國家教育研究院近日舉辦審定本教科用書三方座談會議，會中達成兩項共識，建議歷史教科書呈現聯合國大會2758號決議文中英文史料，書寫上按原文摘述，並言明文本中未提及中華民國或台灣等字句，另外，除開羅宣言再加二和約，明確說明日本放棄對台灣主權。民進黨立院黨團表示尊重，在野黨則批評，沒有把中華民國、台灣這些全部放進去，對國家的認知和史觀的角度不正確。

聯合國大會第2758號決議，於1971年10月25日在第26屆聯合國大會上表決通過，內容是關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的決議。中華人民共和國依此取代中華民國在聯合國的中國代表權席位，同時也為日後中華民國放棄中國代表權、以台灣代表權席位加入聯合國留下相關爭議。中華民國政府將此決議案稱作「退出聯合國」，當時的蔣中正政府也稱其為「排我納匪案」。中華人民共和國政府則稱作「中華人民共和國恢復聯合國合法席位」、「重返聯合國」。

國教院表示，歐洲議會於去年10月以432票贊成、60票反對的壓倒性票數，通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案，反對中國藉此排擠台灣的國際參與。

為反映當今學界的重要研究成果，使教科用書學習內容兼具時代性與前瞻性，今年召開兩場會議，建議教科書呈現2758號決議文的中英文史料內容，並言明在文本中並未提及中華民國或台灣等字句。

「日本兩和約放棄對台灣權利」

再來，國中社會除了開羅宣言外，加入1951年舊金山和約及1952年中日和約，其內容可說明日本放棄對台灣、澎湖、南沙群島、西沙群島一切權利。

開羅宣言是1943年於二戰後期簽署，要將台灣及澎湖歸還中華民國。戰後，多數同盟國成員和日本於1951年簽訂舊金山和約，日本聲明放棄台灣、澎湖、南沙群島、西沙群島；1952年在承認中華民國的美國協助下，我國與日本簽訂中日和約。

「教科書呈現聯合國決議中英文」

國教院副院長顏慶祥表示，早在去年10月歐洲議會通過決議時，就有專家學者建議國教院更新教科書資料，後續才促成兩場會議。會建議教科書2758號決議文時呈現中英文史料，是為了培養孩子閱讀歷史文件的學習態度；另一方面，中國外交部長久以來常常以該決議文解釋，認為中華民國隸屬於中華人民共和國，加上依據「文本中並未提及中華民國或台灣等字句」，可讓學生對歷史文件的解讀更加精確。

國教院長林從一表示，教科用書內容不可能一成不變，對於各類內容疑義，國教院還須依議題性質舉辦專家會議或三方座談，以學術研究為本，吸納多方意見以凝聚共識。

國教院對教科書建議 (製表／李芯)
國教院對教科書建議 (製表／李芯)

對於教育部編識讀中國補充教材，國民黨立委林沛祥表示，中華民國地位雖然尷尬，但畢竟是我們的國家，除非有一天台灣這個政權不見了，不然的話這個國家都一直存在。從國際政治來講，如果要統一的話，目前台灣人不願意；可是如果要獨立的話，美國、中國不願意，所以脆弱地在維持平衡。

民眾黨立委劉書彬表示，教育必須中立，不能把意識形態放入教材，現行課綱就有相關課程，足夠讓學生客觀判別資訊，然而如果政府帶有政治目的，尤其是把中國當作境外敵對勢力，當然就會著重在對方不好的部分，教育是百年樹人的工作，不能出現為政黨服務情形。

聯合國

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