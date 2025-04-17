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藍營群眾北檢外深夜持續聚集 警方7度舉牌

中央社台北18日電
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國民黨主席朱立倫號召黨公職17日晚間集結北檢外抗議，多名立委到場後輪番發言喊話，其中立委王鴻薇（前中）更一度情緒激動到落淚。（中央社）
國民黨主席朱立倫號召黨公職17日晚間集結北檢外抗議，多名立委到場後輪番發言喊話，其中立委王鴻薇（前中）更一度情緒激動到落淚。（中央社）

國民黨不滿北市黨部主委黃呂錦茹遭約談，台灣時間昨天晚間號召群眾聚集北檢外。黃呂錦茹等4人昨晚11時被移送北檢，黨主席朱立倫與群眾面對警方先後7次舉牌，仍留守現場。

台北地檢署昨天指揮調查局約談包括黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川等4名被告，並搜索國民黨台北市黨部等處。

朱立倫緊急召開記者會，號召國民黨黨公職及支持者站出來，前往北檢外集結。台北市警方派出160名警力在場維安。

聲援民眾及民代昨天晚上6時起集結，國民黨發言人楊智伃等人於晚間6時30分，率領群眾在北檢前高呼「戰獨裁、站出來」口號。

台北市長蔣萬安昨天晚間7時30分許抵達現場，表示他個人行為由自己承擔，與其讓執政者用不公不義手段危害台灣，立院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。

蔣萬安發言完後，台北市警方開始舉牌並以大型擴音器喊出「行為違法」，蔣萬安在藍營北市議員陪同下離開現場；隨後朱立倫、桃園市長張善政、國民黨立院黨團總召傅崐萁等多人到北檢前靜坐。

朱立倫向群眾喊話表示，真正的大罷免就是罷免獨裁者、罷免賴清德，他們已申請到凱達格蘭大道的路權，4月26日請大家上凱道，讓賴清德聽到人民要他下台的聲音，「罷免賴清德」。

接下來持續有多名國民黨民代輪番開講，身兼國民黨組發會主委的立委許宇甄說，他們之前就到北檢提告罷免藍委團體有偽造情事，但經過3週多，一件都沒辦，卻鋪天蓋地找罷免綠委團體的麻煩。

國民黨立委葉元之說，不知道為什麼賴清德上任後，台灣必須要走到這一步，每天搞鬥爭、搞罷免，權力都要一把抓，讓台灣只剩下民進黨聲音。

警方昨天晚間10時54分舉牌制止行為違法，國民黨立委謝龍介表示他們是守法的人，也會聽警方指導，呼籲群眾去散步，不要坐在地上，就不算集會。隨後聲援者就在北檢前繞行，朱立倫等人則持續在現場守候。

就在同時，黃呂錦茹等4名被告被移送至北檢，有媒體喊話詢問是否覺得冤枉，黃呂錦茹說「冤枉」。國民黨青年與民代持續在北檢外開講，朱立倫與多名藍委倚著拒馬望著北檢，並未發言。

警方從昨天晚間開始共7度舉牌，包括勸導1次、警告3次、命令解散1次、制止2次。

國民黨 罷免 朱立倫

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台北市黨部主委黃呂錦茹 移送北檢複訊

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