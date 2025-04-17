警方舉牌6次 北檢外聲援者不退 嗆：沒有違法 要散步

北檢外聚集上百名支持者。記者翁至成／攝影

台灣台北地檢署偵辦罷免案「死亡連署」疑涉偽造文書，今天搜索國民黨 台北市黨部並約談主委黃呂錦茹，國民黨主席朱立倫 發出動員令，要黨公職晚上到北檢外聲援，包括台北市長蔣萬安 、桃園市長張善政、立委王鴻薇、謝龍介等人都到場，到晚間11時許，警方已舉牌6次，達到「制止」程度。

北檢外目前仍聚集數百名群眾，警方依法將檢視有無執行強制作為的必要，卻被現場群眾回嗆「沒有違法」，隨後謝龍介要民眾起身散步，就不是集會。

台北地檢署是集會遊行法禁制區，蔣萬安身為台北市長選擇到場聲援，警方如何執法引發外界議論；儘管蔣萬安到場宣講稱「今晚個人的行為、所有責任由我自己承擔」，但警方並未針對蔣萬安舉牌警告。

蔣萬安在宣講後離去，但北檢外國民黨支持群眾情緒高昂，稍早晚上10點53分，中正一警分局長張嘉煌對朱立倫、楊智伃、謝龍介第三次舉牌制止，但北檢外群眾不理會，呼喊「沒有違法」、「戰獨裁、站出來」。

11時許張嘉煌第6次舉牌，前面依序為晚上6點46分，對楊智伃第一次舉牌勸導；晚上7點50分，對楊智伃第一次舉牌警告；晚上7點54分，對謝龍介第一次舉牌警告；晚上8點51分，對朱立倫、楊智伃、謝龍介舉牌警告；晚上9點50分，對朱立倫、楊智伃、謝龍介第二次舉牌命令解散。

警方依照依集會遊行法第25條，得依法第一次舉牌警告，第二次舉牌命令解散，第三次舉牌制止；有趣的是，雖然法規上沒有勸導一詞，但警方為了不讓衝突快速升溫，變相採取「勸導」，同時向群眾告知執法態度。

外界疑惑，若群眾遲遲不離去，情勢是否會升溫到「制止」後強制驅離？有官警指出，其實「很看狀況，基本上不會」，近年執法方針是持續針對首謀蒐證，並監控群眾是否離去。