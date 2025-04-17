我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏季旅遊旺季將至 旅行社：別犯4昂貴錯誤

關稅戰烽火下訪北京 黃仁勳見了中國副總理及梁文鋒

警方舉牌6次 北檢外聲援者不退 嗆：沒有違法 要散步

記者翁至成／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北檢外聚集上百名支持者。記者翁至成／攝影
北檢外聚集上百名支持者。記者翁至成／攝影

台灣台北地檢署偵辦罷免案「死亡連署」疑涉偽造文書，今天搜索國民黨台北市黨部並約談主委黃呂錦茹，國民黨主席朱立倫發出動員令，要黨公職晚上到北檢外聲援，包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、立委王鴻薇、謝龍介等人都到場，到晚間11時許，警方已舉牌6次，達到「制止」程度。

北檢外目前仍聚集數百名群眾，警方依法將檢視有無執行強制作為的必要，卻被現場群眾回嗆「沒有違法」，隨後謝龍介要民眾起身散步，就不是集會。

台北地檢署是集會遊行法禁制區，蔣萬安身為台北市長選擇到場聲援，警方如何執法引發外界議論；儘管蔣萬安到場宣講稱「今晚個人的行為、所有責任由我自己承擔」，但警方並未針對蔣萬安舉牌警告。

蔣萬安在宣講後離去，但北檢外國民黨支持群眾情緒高昂，稍早晚上10點53分，中正一警分局長張嘉煌對朱立倫、楊智伃、謝龍介第三次舉牌制止，但北檢外群眾不理會，呼喊「沒有違法」、「戰獨裁、站出來」。

11時許張嘉煌第6次舉牌，前面依序為晚上6點46分，對楊智伃第一次舉牌勸導；晚上7點50分，對楊智伃第一次舉牌警告；晚上7點54分，對謝龍介第一次舉牌警告；晚上8點51分，對朱立倫、楊智伃、謝龍介舉牌警告；晚上9點50分，對朱立倫、楊智伃、謝龍介第二次舉牌命令解散。

警方依照依集會遊行法第25條，得依法第一次舉牌警告，第二次舉牌命令解散，第三次舉牌制止；有趣的是，雖然法規上沒有勸導一詞，但警方為了不讓衝突快速升溫，變相採取「勸導」，同時向群眾告知執法態度。

外界疑惑，若群眾遲遲不離去，情勢是否會升溫到「制止」後強制驅離？有官警指出，其實「很看狀況，基本上不會」，近年執法方針是持續針對首謀蒐證，並監控群眾是否離去。

他也補充，因為對象範圍不同，有不同警告範圍，意即「勸導、警告、命令解散」可以針對不同包含的對象舉牌，也因此會有楊智伃被舉5次牌，謝龍介被舉4次牌的情況。

晚上10點53分，中正一警分局長張嘉煌對朱立倫、楊智伃、謝龍介第三次舉牌制止，但...
晚上10點53分，中正一警分局長張嘉煌對朱立倫、楊智伃、謝龍介第三次舉牌制止，但北檢外群眾不理會，呼喊「沒有違法」、「戰獨裁、站出來」。記者翁至成／攝影

蔣萬安 朱立倫 國民黨

上一則

蔣萬安拋倒閣說 吳思瑤：首都市長提出無比奇怪

下一則

台北市黨部主委黃呂錦茹 移送北檢複訊

延伸閱讀

蔣萬安拋倒閣說 吳思瑤：首都市長提出無比奇怪

蔣萬安拋倒閣說 吳思瑤：首都市長提出無比奇怪
朱立倫北檢外喊26日上凱道 罷免獨裁者賴清德

朱立倫北檢外喊26日上凱道 罷免獨裁者賴清德
藍委拉倒柵欄替群眾開道 北市警第3度舉牌警告

藍委拉倒柵欄替群眾開道 北市警第3度舉牌警告
蔣萬安赴北檢講完話⋯民眾拆毀鐵馬護欄 警防線被攻破

蔣萬安赴北檢講完話⋯民眾拆毀鐵馬護欄 警防線被攻破

熱門新聞

香港旅客遊台特別鍾愛台灣出產的高麗菜。(聯合報系資料照)

香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃

2025-04-12 20:05
超微（AMD）執行長蘇姿丰（右）15日在台灣大學接受訪談。（擷取自台灣大學YouTube直播頁面）

AMD蘇姿丰台大受訪 分享4大產業趨勢 給學生6建議

2025-04-15 10:48
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
羅東博愛醫院醫療副院長林志銘（右）今天出面闢謠。(民眾提供)

聯姻薄瓜瓜遭連結賣器官 羅東博愛醫院：有醫學常識都知不可能

2025-04-12 09:08
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
台北市長蔣萬安下午在議會備詢。民進黨議員質詢時，拿出去年質詢問及「哪一個國家要消滅中華民國」、蔣回答不出來的新聞，此舉引發蔣的不滿，雙方針鋒相對，蔣萬安直言「要消滅中華民國的，是民進黨跟共產黨」，「共諜就是跟民進黨在一起，要消滅中華民國的就是民進黨跟共產黨」。記者曾吉松／攝影

質詢爆戰火 蔣萬安轟民進黨是共產黨走狗

2025-04-11 14:02

超人氣

更多 >
大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗

大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗
川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說
走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元

走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元
10歲女孩大學畢業、直攻史丹福 她的成長方式顛覆你想像

10歲女孩大學畢業、直攻史丹福 她的成長方式顛覆你想像
賣完這批中國貨就斷貨 女老闆哭了

賣完這批中國貨就斷貨 女老闆哭了