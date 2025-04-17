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朱立倫北檢外喊26日上凱道 罷免獨裁者賴清德

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朱立倫北檢外喊26日上凱道 罷免獨裁者賴清德

記者鄭媁／台北即時報導
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因捲入國民黨「死亡連署」涉偽造文書案被調查局帶走，為了聲援黃呂錦茹，國民黨主席朱立倫（前排中左二）、桃園市長張善政（前排右二）、國民黨立院黨團總召傅崐萁（前排左）在台北地檢署前抗議。記者侯永全／攝影
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因捲入國民黨「死亡連署」涉偽造文書案被調查局帶走，為了聲援黃呂錦茹，國民黨主席朱立倫（前排中左二）、桃園市長張善政（前排右二）、國民黨立院黨團總召傅崐萁（前排左）在台北地檢署前抗議。記者侯永全／攝影

台灣台北地方檢察署（北檢）偵辦幽靈連署案，國民黨台北市黨部等處遭搜索。國民黨主席朱立倫今晚號召黨公職及群眾在北檢外集結，支持者情緒高漲，怒嗆「賴清德下台」。朱立倫預告，已在4月26日取得路權，當天下午3時將號召民眾上凱道抗議，罷免獨裁者賴清德。

影片來源：udn Video

朱立倫、黨務幹部與黨籍民代晚間聚集在北檢前靜坐抗議，罷免民進黨立委吳思瑤召集人賴苡任原致詞到一半，遭委任律師上前阻止「偵查不公開，必須保護賴苡任」，群眾隨即高喊「賴苡任加油」，國民黨立委王鴻薇一度哽咽。

朱立倫說，今天大家都是最沉痛的心情站在這裡，一位選出來的總統當選就職不到一年，沒有一天在治國，沒有一天為台灣在努力，只想獨裁、只想消滅在野黨，所有對他有威脅的人都要抓起來。他走在路上，有多少人罵他們，說你們應該趕快喊賴清德下台，「這樣的獨裁者，我們還忍得住嗎？」

朱立倫說，現場警察非常辛苦，但如果不是把人民逼到死角，如果不是遇到獨裁者，今天大家不會逼不得已坐在這裡。民進黨不要想說躲過今天，賴清德不要想說他躲在總統府裡面，他們要走上凱道，讓人民知道什麼是真正的大罷免就是要罷免獨裁者、罷免賴清德。

賴清德 罷免 朱立倫

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