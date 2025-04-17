赴北檢進管制區 蔣萬安：今晚個人行為 所有責任我承擔

台北市長蔣萬安(中)赴北檢聲援「戰獨裁」活動。(記者楊正海/攝影)

台北市長蔣萬安 在台灣時間今晚赴北檢聲援「戰獨裁」活動，並進入集會遊行管制區，蔣萬安說，今天來到這裡，也告訴警察局同仁一樣依法行政「今晚個人的行為、所有責任由我自己承擔」。

影片來源：聯合新聞網

蔣萬安表示，今天是他第一次來到司法機關表達抗議，長久以來都主張司法獨立、公平審判，但這段期間看到執政的民進黨 利用司法手段，作為打壓異己的工具，每個人都可能因為站在執政者對立面，而成為下個受害者。

他說，今天來到這裡，他也告訴警察局同仁一樣依法行政，「今晚我個人的行為、所有責任由我自己承擔」。群眾高喊「市長加油」。

蔣萬安表示，身為中華民國國民、台北市民、三個孩子的父親，他都要站出來，當司法不再公正、不再獨立，就是我們必須站出來的時候。

蔣萬安說，因此，他也嚴正呼籲執政的民進黨，即刻停止濫用司法做政治追殺，同時他也在這裡提出具體主張，與其讓執政者用不公不義手段毀壞台灣，他認為立法院應該推動倒閣，如果賴清德 總統因此解散國會，就用立法院改選來對賴清德進行一次不信任投票。蔣萬安也高喊「台灣加油」。